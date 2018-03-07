Эмери: Реал заслужил пройти дальше
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал поражение своей команды на "Парк де Пренс". Уступив "Реалу" с общим счётом 2:5, французский клуб завершил еврокубковый сезон.
- "Реал" играл лучше нас. Мы хотели больше атаковать, но первый гол и красная карточка разбили наши шансы. "Реал" заслужил пройти дальше. Проиграть "Реалу" не обидно, а вот вылететь в 1/8 финала - да. Ключевым стал первый матч: мы были лучше соперников более 80 минут. Сегодня же они контролировали 60% этого матча, а мы не смогли ничего сделать в рамках своих 40%.
Все хотят выиграть этот турнир быстро. Мы продолжим терпеливо работать и строить коллектив, способный на победу. Я уверен, что эта команда сможет выиграть Лигу чемпионов. Болельщики когда-то увидят, как ПСЖ отпразднует триумф в Лиге чемпионов, - цитирует Эмери пресс-служба УЕФА.
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Спорт
07.03.2018 17:05