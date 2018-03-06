Фелипе: Ливерпуль создал шесть моментов и забил пять голов
Защитник «Порту» Фелипе поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Напомним, что первая встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу мерсисайдцев.
«Мы уверены в себе. Это разные турниры, но серия хороших результатов в чемпионате придает нам уверенности перед завтрашней встречей. Мотивация приходит извне. Она черпается из уверенности, последних результатов в чемпионате. Мы надеемся на крепость обороны и голы в нападении. Рассчитываем совсем на иной исход.
Мы анализируем каждый матч и всегда делаем выводы со знаком «плюс» и «минус». Постоянно работаем над тем, в чем можно прибавить, в каком бы турнире ни играли. Поиск прогресса — наша вечная цель.
Если взглянуть на первый матч с «Ливерпулем», то соперник создал шесть моментов и забил пять голов. Если играешь с командой, которая создает 20 моментов, для защитника это сущий кошмар. «Ливерпуль» провёл первый матч лучше, но мы создали примерно схожее число острых моментов», — приводит слова Фелипе официальный сайт УЕФА.
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