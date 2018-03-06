Фелипе: Ливерпуль создал шесть моментов и забил пять голов

Защитник «Порту» Фелипе поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Напомним, что первая встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу мерсисайдцев.

«Мы уверены в себе. Это разные турниры, но серия хороших результатов в чемпионате придает нам уверенности перед завтрашней встречей. Мотивация приходит извне. Она черпается из уверенности, последних результатов в чемпионате. Мы надеемся на крепость обороны и голы в нападении. Рассчитываем совсем на иной исход.

Мы анализируем каждый матч и всегда делаем выводы со знаком «плюс» и «минус». Постоянно работаем над тем, в чем можно прибавить, в каком бы турнире ни играли. Поиск прогресса — наша вечная цель.

Если взглянуть на первый матч с «Ливерпулем», то соперник создал шесть моментов и забил пять голов. Если играешь с командой, которая создает 20 моментов, для защитника это сущий кошмар. «Ливерпуль» провёл первый матч лучше, но мы создали примерно схожее число острых моментов», — приводит слова Фелипе официальный сайт УЕФА.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
НХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небомНХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небом
Порошенко вручил орден и сертификат на квартиру олимпийскому чемпиону АбраменкоПорошенко вручил орден и сертификат на квартиру олимпийскому чемпиону Абраменко
Grand Slam: Сила - в красоте золотого броскаGrand Slam: Сила - в красоте золотого броска
На улице скончался экс-бомбардир Спортинга и Барселоны. ФутболНа улице скончался экс-бомбардир Спортинга и Барселоны. Футбол
Матуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖМатуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖ
Блок рекламы


Похожие новости
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
"Депортиво" не забил в пяти матчах кряду впервые за 49 лет"Депортиво" не забил в пяти матчах кряду впервые за 49 лет
Артем Гордиенко: Я вышел и очень быстро забилАртем Гордиенко: Я вышел и очень быстро забил
НБА: Топ-5 моментов игрового дняНБА: Топ-5 моментов игрового дня
Тренера "Олимпиакоса" госпитализировали после попадания в голову рулона туалетной бумагиТренера "Олимпиакоса" госпитализировали после попадания в голову рулона туалетной бумаги
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
НБА: Топ-10 моментов игрового дняНБА: Топ-10 моментов игрового дня
Последние новости
Подгружаем последние новости