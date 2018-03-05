Силас: Ничья была бы справедливым результатом матча с Динамо

Полузащитник «Зари» Силас о вчерашнем поединке 22-го тура УПЛ с киевским «Динамо» (2:3):

- Тяжело говорить, когда проигрываешь, пропуская гол на последних секундах. Ничья была бы справедливым результатом. Играя на выезде с такой командой, как «Динамо», набрать одно очко – это уже успех. У нас было большое количество шансов для того, чтобы не только довольствоваться ничьей, но и даже выиграть.

Сейчас очень тяжело что-то говорить. Это было обидное поражение.

- Мы ведь проиграли только по результату, но, если судить по игре, то на поле были две равные команды.
- Я с этим абсолютно согласен. Но за игру, к сожалению, три очка не дают. А три полноценных очка приносят только победы. Важно было победить, особенно учитывая то, что «Ворскла» снова ушла вперёд.

- Погодные условия по всей Украине очень непростые. Многие говорят, что нужно чемпионат начинать позже и провести несколько туров среди недели.
- На мой взгляд, чемпионат нужно начинать немного позже. Лучше играть на хорошем поле и два раза в неделю, чем тренироваться при таких непростых погодных условиях.

- Несмотря на то, что были трудности в тренировочном процессе из-за погоды, было видно, что «Заря» отлично подготовилась к игре с «Динамо».
- Мы провели две встречи чемпионата. Обе выиграли, сыграв на ноль в обороне. Чувствовали уверенность в себе. Плюс, Юрий Вернидуб доверяет нам полностью. Поэтому, несмотря на трудности в тренировочном процессе, мы были готовы к игре с «Динамо».


Terrikon со ссылкой на ФК "Заря"


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