Василий Ломаченко выйдет в ринг 12 мая

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) свой следующий бой проведет в субботу, 12 мая. Это в комментарии boxingscene.com подтвердил промоутер украинца Эгис Климас.

По его словам, точно определено и место проведения боя - это спортивный комплекс в Нью-Йорке Madison Square Garden. Соперник Ломаченко станет известен позднее. Им может стать венесуэльский боксер Хорхе Линарес или мексиканец Раймундо Бельтран.

Ранее, напомним, сообщалось, что знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил, что ведет переговоры о проведении боя с Василием Ломаченко. Украинец в декабре провел успешную защиту титула, победив техническим нокаутом кубинца Гильерме Ригондо.