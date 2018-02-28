РоSSийский борец лишен серебра чемпионата мира-2017 из-за допинга

РоSSийский борец греко-римского стиля Александр Чехиркин лишен серебряной медали в весовой категории до 75 кг на чемпионате мира-2017 в Париже, сообщил президент Федерации спортивной борьбы РоSSии (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
Фото РоSSийский борец лишен серебра чемпионата мира-2017 из-за допинга
Александр Чехиркин. Фото: Rostov-gorod.ru
 
По его словам, в допинг-пробе 31-летнего спортсмена найдено запрещенное вещество, содержащееся в лекарстве для восстановления после травмы.
 
– Положительной оказалась проба, взятая на чемпионате мира в Париже, – приводит "Р-Спорт" слова Мамиашвили.
 
– У парня была тяжелейшая травма позвоночника, был травмирован коленный сустав.
 
Он очень серьезно ремонтировался, пару лет по госпиталям, реабилитациям.
 
Где-то в комплексе этих мер по восстановлению то ли не зарегистрировал терапевтическое исключение, то ли еще что-то.
 
Это все наша страшная расхлябанность. Можно, конечно, найти крайних, но во главе угла надо ставить свою собственную личную расхлябанность.
 
За все надо отвечать. С медалью чемпионата мира, конечно, пришлось распрощаться.
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
ОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлонеОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлоне
Канада выиграла бронзу хоккейного турнираКанада выиграла бронзу хоккейного турнира
Второго спортсмена из РоSSии уличили в допинге на ОлимпиадеВторого спортсмена из РоSSии уличили в допинге на Олимпиаде
Тренера "Олимпиакоса" госпитализировали после попадания в голову рулона туалетной бумагиТренера "Олимпиакоса" госпитализировали после попадания в голову рулона туалетной бумаги
Золотой "лотерейный билет" вытянула БелоруссияЗолотой "лотерейный билет" вытянула Белоруссия
Блок рекламы


Похожие новости
Селезнев попал в сборную тура чемпионата ТурцииСелезнев попал в сборную тура чемпионата Турции
Юрий Максимов: допустили ошибки, из-за которых и проиграли. ФутболЮрий Максимов: допустили ошибки, из-за которых и проиграли. Футбол
МОК не разрешил роSSийский флаг на церемонии закрытия ОлимпиадыМОК не разрешил роSSийский флаг на церемонии закрытия Олимпиады
Второй роSSийский олимпиец с проваленной допинг-пробойВторой роSSийский олимпиец с проваленной допинг-пробой
Инсинье: Меня не брали ни в одну команду из-за роста. ФутболИнсинье: Меня не брали ни в одну команду из-за роста. Футбол
ЧМ-2018: РоSSийский стадион начал уходить под землюЧМ-2018: РоSSийский стадион начал уходить под землю
Французского горнолыжника выгнали из сборной из-за плохого командного духаФранцузского горнолыжника выгнали из сборной из-за плохого командного духа
МОК подозревает роSSийского спортсмена в применении допинга на ОлимпиадеМОК подозревает роSSийского спортсмена в применении допинга на Олимпиаде
Олимпиада 2018: роSSийского медалиста подозревают в употребление допингаОлимпиада 2018: роSSийского медалиста подозревают в употребление допинга
Олимпийская чемпионка снялась с соревнований из-за норовирусаОлимпийская чемпионка снялась с соревнований из-за норовируса
Последние новости
Подгружаем последние новости