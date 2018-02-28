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2018-02-28
РоSSийский борец лишен серебра чемпионата мира-2017 из-за допинга
РоSSийский борец греко-римского стиля Александр Чехиркин лишен серебряной медали в весовой категории до 75 кг на чемпионате мира-2017 в Париже, сообщил президент Федерации спортивной борьбы РоSSии (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
Александр Чехиркин. Фото: Rostov-gorod.ru
По его словам, в допинг-пробе 31-летнего спортсмена найдено запрещенное вещество, содержащееся в лекарстве для восстановления после травмы.
– Положительной оказалась проба, взятая на чемпионате мира в Париже, – приводит "Р-Спорт" слова Мамиашвили.
– У парня была тяжелейшая травма позвоночника, был травмирован коленный сустав.
Он очень серьезно ремонтировался, пару лет по госпиталям, реабилитациям.
Где-то в комплексе этих мер по восстановлению то ли не зарегистрировал терапевтическое исключение, то ли еще что-то.
Это все наша страшная расхлябанность. Можно, конечно, найти крайних, но во главе угла надо ставить свою собственную личную расхлябанность.
За все надо отвечать. С медалью чемпионата мира, конечно, пришлось распрощаться.
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