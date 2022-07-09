Український борець загинув на війні проти російських окупантів під Донецьком

На війні загинув ще один український спортсмен.

Український борець загинув на війні проти російських окупантів під Донецьком
Пастух був майстром спорту з греко-римської боротьби
© Фото из соцсетей

Український борець Ігор Пастух загинув у бою на Донеччині, про це повідомив народний депутат та олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк у Facebook.

"У боях під Донецьком загинув наш товариш, борець з Миколаєва, майстер спорту Ігор Пастух. Особисто знайомий був з Ігорем. Ми однолітки, і багато спільних змагань провели разом свого часу. Відчай, смуток та розуміння, що це бункерне тваріння забирає найкращих. Спочивай з миром, Герой", – написав Беленюк.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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