Український борець загинув на війні проти російських окупантів під Донецьком

Український борець Ігор Пастух загинув у бою на Донеччині, про це повідомив народний депутат та олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк у Facebook.

"У боях під Донецьком загинув наш товариш, борець з Миколаєва, майстер спорту Ігор Пастух. Особисто знайомий був з Ігорем. Ми однолітки, і багато спільних змагань провели разом свого часу. Відчай, смуток та розуміння, що це бункерне тваріння забирає найкращих. Спочивай з миром, Герой", – написав Беленюк.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".