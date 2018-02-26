Унаи Эмери надеется, что Неймар вернется к матчу c Реалом
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери кратко прокомментировал травму звездного форварда команды Неймара.
"По предварительной информации, у него растяжение, лечение которого не потребует много времени, - приводят слова специалиста французские источники. - Однако нужно время, чтобы дождаться результатов углубленного исследования. Пока у меня есть надежда полагать, что мы сможет рассчитывать на него в матче с "Реалом".
Напомним, что "Пари-Сен-Жермен" на всех порах летит к очередному титулу, опережая ближайшего конкурента "Монако" на 14 очков в Лиге 1 после классического разгрома "Марселя" - 3:0. Что касается Неймара, то бразилец подвернул свой голеностоп за четверть часа до конца матча и покинул поле только на носилках. По его реакции было видно, что травма серьезная, но более ясно станет после более детального обследования сегодня днем.
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