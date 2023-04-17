Букмекери зробили прогноз на матч-відповідь Ліги чемпіонів між "Челсі" та "Реалом"

Аналітики очікувано вірять у прохід мадридського клубу.

У вівторок, 18 квітня, в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж" у рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зустрінуться англійський "Челсі" і мадридський "Реал", інформує ZN.ua.

Букмекери зробили прогноз на матч-відповідь Ліги чемпіонів між
"Реал" - фаворит протистояння
© Real Madrid

На ZN.UA буде доступна онлайн-трансляція матчу "Челсі" – "Реал".

Після перемоги "Реала" у першому матчі з рахунком 2:0, аналітики очікувано вірять у прохід іспанського клубу.

Поставити перемогу мадридців можна з коефіцієнтом 2.47. Успіх лондонців оцінюється о 2.77. На нічию дають коефіцієнт 3.52.

Букмекери сумніваються у результативності матчу: тотал більше 2.5 м'яча йде за 1.90, а тотал менше за 2.5 м'яча – за 1.96. Якщо господарі заб'ють, зіграє коефіцієнт 1.30. Гол гостей доступний з коефіцієнтом 1.26. Поставити на обидві заб'ють пропонують за 1.69.

Нагадаємо, "Челсі" посів перше місце у групі з "Міланом", "Зальцбургом" та загребським "Динамо", а в 1/8 фіналу лондонці пройшли дортмундську "Боруссію".

"Реал" виграв квартет, у якому були "Лейпциг", "Шахтар" та "Селтік", а в першому раунді плей-офф пройшов "Ліверпуль".


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Відома волейболіста випала з вікна та розбилася на смерть після програного важливого матчуВідома волейболіста випала з вікна та розбилася на смерть після програного важливого матчу
Мудрик віддав гольову передачу за "Челсі" у матчі АПЛМудрик віддав гольову передачу за "Челсі" у матчі АПЛ
"Зараз усе змінилося": російська тенісистка розповіла про спілкування з українками після початку війни"Зараз усе змінилося": російська тенісистка розповіла про спілкування з українками після початку війни
"Співчуваю українцям": зірковий тенісист засудив повернення росіян та білорусів на Вімблдон"Співчуваю українцям": зірковий тенісист засудив повернення росіян та білорусів на Вімблдон
Взуттєвий рекорд: кросівки Майкла Джордана продано на аукціоні за 2,2 млн доларівВзуттєвий рекорд: кросівки Майкла Джордана продано на аукціоні за 2,2 млн доларів
Блок рекламы


Похожие новости
Українська баскетболістка стала чемпіонкою ЄвролігиУкраїнська баскетболістка стала чемпіонкою Євроліги
"Баварія" покарала зірку команди за бійку з партнером після матчу Ліги чемпіонів"Баварія" покарала зірку команди за бійку з партнером після матчу Ліги чемпіонів
Відомий британський боксер зробив прогноз на бій Усик – ДюбуаВідомий британський боксер зробив прогноз на бій Усик – Дюбуа
Футболіста з Першої ліги вигнали з клубу та відсторонили на півроку за поштовх жінки-арбітраФутболіста з Першої ліги вигнали з клубу та відсторонили на півроку за поштовх жінки-арбітра
Футболісти "Баварії" побилися після програного матчу Ліги чемпіонів - ЗМІФутболісти "Баварії" побилися після програного матчу Ліги чемпіонів - ЗМІ
Ліга чемпіонів: "Бенфіка" прийме "Інтер", "Манчестер Сіті" проти "Баварії"Ліга чемпіонів: "Бенфіка" прийме "Інтер", "Манчестер Сіті" проти "Баварії"
Український баскетбольний клуб вийшов до фіналу Латвійсько-естонської лігиУкраїнський баскетбольний клуб вийшов до фіналу Латвійсько-естонської ліги
"Будівельник" завоював історичне золото баскетбольної Суперліги"Будівельник" завоював історичне золото баскетбольної Суперліги
Стали відомі чвертьфінальні та півфінальні пари Ліги Європи та Ліги конференційСтали відомі чвертьфінальні та півфінальні пари Ліги Європи та Ліги конференцій
"Шахтар" не втримав перемогу над "Феєнордом" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи"Шахтар" не втримав перемогу над "Феєнордом" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
Последние новости
Подгружаем последние новости