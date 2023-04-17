Букмекери зробили прогноз на матч-відповідь Ліги чемпіонів між "Челсі" та "Реалом"

Аналітики очікувано вірять у прохід мадридського клубу.

У вівторок, 18 квітня, в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж" у рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зустрінуться англійський "Челсі" і мадридський "Реал", інформує ZN.ua .

"Реал" - фаворит протистояння © Real Madrid

На ZN.UA буде доступна онлайн-трансляція матчу "Челсі" – "Реал".

Після перемоги "Реала" у першому матчі з рахунком 2:0, аналітики очікувано вірять у прохід іспанського клубу.

Поставити перемогу мадридців можна з коефіцієнтом 2.47. Успіх лондонців оцінюється о 2.77. На нічию дають коефіцієнт 3.52.

Букмекери сумніваються у результативності матчу: тотал більше 2.5 м'яча йде за 1.90, а тотал менше за 2.5 м'яча – за 1.96. Якщо господарі заб'ють, зіграє коефіцієнт 1.30. Гол гостей доступний з коефіцієнтом 1.26. Поставити на обидві заб'ють пропонують за 1.69.

Нагадаємо, "Челсі" посів перше місце у групі з "Міланом", "Зальцбургом" та загребським "Динамо", а в 1/8 фіналу лондонці пройшли дортмундську "Боруссію".

"Реал" виграв квартет, у якому були "Лейпциг", "Шахтар" та "Селтік", а в першому раунді плей-офф пройшов "Ліверпуль".