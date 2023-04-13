Футболісти "Баварії" побилися після програного матчу Ліги чемпіонів - ЗМІ

Суперечка гравців переросла у бійку.

Між гравцями "Баварії" Садіо Мане та Лероєм Сані виник конфлікт під час вчорашнього матчу проти "Манчестер Сіті", повідомляє Bayern & Germany з посиланням на Bild, інформує ZN.ua .

"Баварія" розгромно програла "Ман Сіті" © FC Bayern Munich

За інформацією джерела, у футболістів була суперечка через ігрові моменти, а після фінального свистка Мане висловлював претензії Сане та Садіо під час цього діалогу нібито несподівано вдарив німця в обличчя.

Зазначається, що одноклубникам довелося рознімати своїх партнерів по команді.

Зазначимо, що перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" - "Баварія" завершився з рахунком 3:0 на користь англійців.

Сане провів на полі весь поєдинок, а Мане вийшов на заміну на 69 хвилині зустрічі. Матч-відповідь відбудеться 19 квітня в Мюнхені.

Сане перейшов до "Баварії" влітку 2020-го року з "Манчестер Сіті", а Мане став футболістом німецького гранда влітку минулого року, перейшовши з "Ліверпуля".