Футболісти "Баварії" побилися після програного матчу Ліги чемпіонів - ЗМІ

Суперечка гравців переросла у бійку.

Між гравцями "Баварії" Садіо Мане та Лероєм Сані виник конфлікт під час вчорашнього матчу проти "Манчестер Сіті", повідомляє Bayern & Germany з посиланням на Bild, інформує ZN.ua.

Футболісти
"Баварія" розгромно програла "Ман Сіті"
© FC Bayern Munich

За інформацією джерела, у футболістів була суперечка через ігрові моменти, а після фінального свистка Мане висловлював претензії Сане та Садіо під час цього діалогу нібито несподівано вдарив німця в обличчя.

Зазначається, що одноклубникам довелося рознімати своїх партнерів по команді.

Зазначимо, що перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" - "Баварія" завершився з рахунком 3:0 на користь англійців.

Сане провів на полі весь поєдинок, а Мане вийшов на заміну на 69 хвилині зустрічі. Матч-відповідь відбудеться 19 квітня в Мюнхені.

Сане перейшов до "Баварії" влітку 2020-го року з "Манчестер Сіті", а Мане став футболістом німецького гранда влітку минулого року, перейшовши з "Ліверпуля".


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Циганков допоміг "Жироні" відібрати очки у "Барселони"Циганков допоміг "Жироні" відібрати очки у "Барселони"
Український баскетболіст Михайлюк продовжив серію результативних матчів у НБАУкраїнський баскетболіст Михайлюк продовжив серію результативних матчів у НБА
"Прометей" пробився до чвертьфіналу баскетбольного Єврокубку"Прометей" пробився до чвертьфіналу баскетбольного Єврокубку
"Не підтримувати війну": на Вімблдоні опублікували офіційні умови для допуску росіян"Не підтримувати війну": на Вімблдоні опублікували офіційні умови для допуску росіян
"Поки можу – працюватиму": головний тренер "Динамо" Луческу розповів про свою хворобу"Поки можу – працюватиму": головний тренер "Динамо" Луческу розповів про свою хворобу
Блок рекламы


Похожие новости
"Баварія" покарала зірку команди за бійку з партнером після матчу Ліги чемпіонів"Баварія" покарала зірку команди за бійку з партнером після матчу Ліги чемпіонів
Футболіста з Першої ліги вигнали з клубу та відсторонили на півроку за поштовх жінки-арбітраФутболіста з Першої ліги вигнали з клубу та відсторонили на півроку за поштовх жінки-арбітра
Світоліна здобула першу перемогу після повернення на кортСвітоліна здобула першу перемогу після повернення на корт
Ліга чемпіонів: "Бенфіка" прийме "Інтер", "Манчестер Сіті" проти "Баварії"Ліга чемпіонів: "Бенфіка" прийме "Інтер", "Манчестер Сіті" проти "Баварії"
Футболіст "Реала" вдарив по обличчю гравця "Вільярреала" на парковці після матчуФутболіст "Реала" вдарив по обличчю гравця "Вільярреала" на парковці після матчу
Український баскетбольний клуб вийшов до фіналу Латвійсько-естонської лігиУкраїнський баскетбольний клуб вийшов до фіналу Латвійсько-естонської ліги
Світоліна відновила кар'єру та провела перший матч після тривалої паузиСвітоліна відновила кар'єру та провела перший матч після тривалої паузи
Джошуа здобув перемогу у першому бою після двох поразок від УсикаДжошуа здобув перемогу у першому бою після двох поразок від Усика
"Почнемо з Донецька": у футбольній збірній України розповіли про перший домашній матч після перемоги у війні"Почнемо з Донецька": у футбольній збірній України розповіли про перший домашній матч після перемоги у війні
"Рух" звільнив головного тренера після поразки від "Шахтаря""Рух" звільнив головного тренера після поразки від "Шахтаря"
Последние новости
Подгружаем последние новости