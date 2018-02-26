Хацкевич после поражения Вересу раскритиковал судейство. Футбол
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал выездной поединок с "Вересом" (1:3) на послематчевой пресс-конференции.
- Учитывая количество индивидуальных ошибок, которые мы допустили в обороне, непонятно, с какой концентрацией вышли на игру некоторые наши футболисты. Фамилии я называть не буду, мы сами разберем это в коллективе.
Конечно, на таком поле созидать было тяжело. После второго удаления эмоции уже преобладали над здравым смыслом. При этом команда не останавливалась, играла, но мы пропустили в контратаке тоже вследствие индивидуальной ошибки.
Результат мы уже не исправим, мы его принимаем, но некоторые моменты судейства понять сложно. То же удаление Ротаня, ведь в том моменте Кадар находился ниже. За что дали вторую карточку Бурде - я вообще не понимаю. Если за фол в центре поля - это его решение. Считаю, что если арбитр не справляется с такой компактной игрой и таким изобилием борьбы, то ему нужно заканчивать судейскую деятельность, - подытожил Хацкевич.
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