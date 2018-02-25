МОК не разрешил роSSийский флаг на церемонии закрытия Олимпиады

Международный олимпийский комитет решил не допустить спортсменов из так называемой команды "Олимпийские атлеты из РоSSии", чтобы он прошли под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане.

Перед заседанием сессии, на которой собрались всего 52 члена МОК из 97 при необходимом кворуме в 49 человек, свои рекомендации должны были озвучить члены наблюдательной комиссии, которая занималась допуском РоSSии к Олимпиаде, и исполкома. Председатель комиссии Николь Хоеверц заявила, что восстановление ОКР перед церемонией закрытия Игр было бы противоречивым решением из-за двух случаев применения допинга, зафиксированных во время Олимпиады.

До последнего времени в РоSSии надеялись на компромисс, выплатив 15 миллионов долларов штрафа, однако он не был достигнут. Членство Олимпийского комитета РоSSии в МОК было приостановлено на неопределенный срок 5 декабря прошлого года из-за многочисленных допинговых скандалов, и предполагаемого государственного вмешательства в них на Олимпийских играх в Сочи четыре года назад.

На Олимпиаде в Пхенчхане были допущены только якобы чистые роSSийские спортсмены, но в Корее двое из них были пойманы при использовании запрещенных веществ.

При этом в комиссии МОК подчеркнули, что не рассматривают два проваленных допинг-теста как систему. Наблюдательная группа признает, что оба случая носят индивидуальный характер. Спортивные чиновники заявили, что ОКР будет восстановлен в своих правах в ближайшее время, если допинг-пробы других роSSийских спортсменов покажут отрицательный результат.