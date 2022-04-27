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2022-04-27
Отвалите от меня: звездный баскетболист жестко "наехал" на роSSийский клуб
Центровой баскетбольного клуба ЦСКА (Москва) и сборной РоSSии Джоэл Боломбой отреагировал на указание своего клуба вернуться в его расположение, информирует
Ответ армейцам 28-летний игрок дал в сторис Instagram.
Боломбой покинул расположение ЦСКА в конце февраля после вторжения роSSийских войск в Украину. Позже клуб написал баскетболисту письмо, в котором обязал его вернуться и выплатить 7% от суммы его годовой зарплаты.
На требования ЦСКА Джоэл отреагировал словами: "Отвалите! Я уже сказал вам, что не вернусь. Вы пытаетесь заставить игроков делать то, что вам нужно, путем угроз и наказаний".
Боломбой - уроженец Донецка. В 2018 году он отказался от украинского гражданства и начал выступать за сборную РоSSии.
Сергей Антонов, Апостроф