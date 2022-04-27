Отвалите от меня: звездный баскетболист жестко "наехал" на роSSийский клуб

Центровой баскетбольного клуба ЦСКА (Москва) и сборной РоSSии Джоэл Боломбой отреагировал на указание своего клуба вернуться в его расположение, информирует Апостроф .

Ответ армейцам 28-летний игрок дал в сторис Instagram.

Боломбой покинул расположение ЦСКА в конце февраля после вторжения роSSийских войск в Украину. Позже клуб написал баскетболисту письмо, в котором обязал его вернуться и выплатить 7% от суммы его годовой зарплаты.

На требования ЦСКА Джоэл отреагировал словами: "Отвалите! Я уже сказал вам, что не вернусь. Вы пытаетесь заставить игроков делать то, что вам нужно, путем угроз и наказаний".

Боломбой - уроженец Донецка. В 2018 году он отказался от украинского гражданства и начал выступать за сборную РоSSии.