Павелко: Решение Лозанны - хорошая прививка от вируса вседозволенности. Футбол

Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда Лозанны, которое зафиксировало победу над "Динамо" по "мариупольскому делу".

- Самое главное в решении - это сигнал руководителям клубов и меценатам, вкладывающим деньги в футбол, что у всех будут равные возможности. Ни к кому не будет симпатий за имя или старые заслуги. Разных подходов к командам не будет, и это всех касается - и УПЛ, и первой лиги, и второй.

Люди, вкладывая в футбол, будут понимать, что у всех равные права. Считаю, что это хорошая прививка от вируса вседозволенности и хаоса, если кому-то вдруг придет идея не подчиняться закону, не уважать его. Тогда должно быть очень жесткое решение, вне зависимости от имени.

Это очень хорошая история для будущих менеджеров и владельцев клубов, для будущих решений. Закон есть закон. Никто не позволит его нарушать, - сказал Павелко каналу "Футбол 1".