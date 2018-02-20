Павелко: Решение Лозанны - хорошая прививка от вируса вседозволенности. Футбол
Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда Лозанны, которое зафиксировало победу над "Динамо" по "мариупольскому делу".
- Самое главное в решении - это сигнал руководителям клубов и меценатам, вкладывающим деньги в футбол, что у всех будут равные возможности. Ни к кому не будет симпатий за имя или старые заслуги. Разных подходов к командам не будет, и это всех касается - и УПЛ, и первой лиги, и второй.
Люди, вкладывая в футбол, будут понимать, что у всех равные права. Считаю, что это хорошая прививка от вируса вседозволенности и хаоса, если кому-то вдруг придет идея не подчиняться закону, не уважать его. Тогда должно быть очень жесткое решение, вне зависимости от имени.
Это очень хорошая история для будущих менеджеров и владельцев клубов, для будущих решений. Закон есть закон. Никто не позволит его нарушать, - сказал Павелко каналу "Футбол 1".
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