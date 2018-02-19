Французского горнолыжника выгнали из сборной из-за плохого командного духа
Горнолыжник Мэтью Февр был отстранен от французской олимпийской сборной и отправлен домой после того, как заявил, что его интересует только его собственные результаты, и не переживает по поводу того, как его соотечественники выигрывают медали на Играх в Пхенчахне.
26-летний Февр, близкий друг олимпийской чемпионки в слаломе американки Микаэлы Шиффрин, заявил об этом после того, как вчера закончил седьмым соревнования в гигантском слаломе. Затем он извинился за свои слова, объяснив, что был разочарован своим выступлением и нервничал во время интервью после финиша.
"Я не хотел прозвучать неуважительно. Я всегда гордился тем, что я выступал за свою страну, и я поддерживал своих товарищей по команде. Просто всего через десять минут после финиша, я был слишком разочарован своим местом и тогда я только мог об этом думать. Я южанин, я эмоциональный, и слова опережали мои мысли", - попытался оправдаться уроженец Ниццы Февр.
Он был частью французской команды, которая стала чемпионом мира в прошлом году, но теперь не будет включен в смешанную команду в дебютирующей на Играх дисциплине.
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