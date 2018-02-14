Двойника лидера КНДР выгнали с хоккейного матча на Олимпиаде
Говард «просто хотел посмотреть матч» и не понимает, почему ему помешали.
Человека, похожего на лидера КНДР Ким Чен Ына, вывели с хоккейного матча на Олимпиаде-2018, сообщает Медуза.
Во время игры объединенной женской хоккейной сборной Северной и Южной Корей двойник Ким Чен Ына попытался потанцевать перед трибуной, где сидели девушки из группы поддержки КНДР. К нему подошли люди в штатском и вывели его из зала.
Двойник лидера КНДР заявил, что его зовут Говард, «он просто хотел посмотреть матч» и не понимает, почему ему помешали.
Говард - двойник Ким Чен Ына - появлялся на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году во время выступлений северокорейских спортсменов. В 2015 году он посещал Москву, а также снялся в клипе роSSийской группы Little Big.
Как сообщалось, 10февраля сестра Ким Чен Ына передала президенту Южной Кореи приглашение в КНДР. Предстоящая встреча лидеров Северной и Южной Кореи станет первой за более чем 10 лет.
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