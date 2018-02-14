Двойника лидера КНДР выгнали с хоккейного матча на Олимпиаде

Говард «просто хотел посмотреть матч» и не понимает, почему ему помешали.

Человека, похожего на лидера КНДР Ким Чен Ына, вывели с хоккейного матча на Олимпиаде-2018, сообщает Медуза.

Во время игры объединенной женской хоккейной сборной Северной и Южной Корей двойник Ким Чен Ына попытался потанцевать перед трибуной, где сидели девушки из группы поддержки КНДР . К нему подошли люди в штатском и вывели его из зала.

Двойник лидера КНДР заявил, что его зовут Говард, «он просто хотел посмотреть матч» и не понимает, почему ему помешали.

Говард - двойник Ким Чен Ына - появлялся на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году во время выступлений северокорейских спортсменов. В 2015 году он посещал Москву, а также снялся в клипе роSSийской группы Little Big.