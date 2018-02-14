Олимпиада 2018: женский слалом с участием украинки перенесен из-за ветра

Соревнования по горнолыжному слалому у женщин на Олимпийских играх в Пхенчхане, которые должны были пройти сегодня рано утром, перенесены на пятницу, 16 февраля. Об этом информирует олимпийская служба новостей.

Старт соревнований планировался на 3:15 по киевскому времени, но сначала был отложен из-за сильных порывов ветра, а после было принято решение о переносе старта на два дня. Отметим, что в женском горнолыжном слаломе на ОИ-2018 выступает представительница Украины Ольга Кныш.

Также сообщается, что у ледового зала фигурного катания на Олимпиаде в Пхенчхане настолько сильный ветер, что журналистам во избежание инцидентов настоятельно рекомендовали покинуть временные конструкции пресс-центров у арены керлинга.