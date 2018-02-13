Роуч: не вижу причин бояться Ломаченко

Фредди Роуч, тренер бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, заявил, что не боится чемпиона мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василия Ломаченко в случае его поединка со своим подопечным.

"Ломаченко - хороший боксёр, но у него уже были поражения, и я не вижу причин бояться Василия. Стоит только дать Пакьяо восемь недель одних только тренировок, и я уверен, что смогу вернуть того Мэнни, который был в расцвете сил. Если аудитории бой будет интересен, то его надо организовывать", - заявил Роуч Boxingscene.

Ранее, напомним, сообщалось, что знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил, что ведет переговоры о проведении боя с Василием Ломаченко. Украинец в декабре провел успешную защиту титула, победив техническим нокаутом кубинца Гильерме Ригондо.


Terrikon со ссылкой на Чемпионат


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Статистика: У Норвегии в Пхенчхане будет рекордное количество медалей, у Германии - больше золотаСтатистика: У Норвегии в Пхенчхане будет рекордное количество медалей, у Германии - больше золота
Все медалисты Олимпиады 2018: 10 февраляВсе медалисты Олимпиады 2018: 10 февраля
"Черноморец": В одно море дважды не войти. Футбол"Черноморец": В одно море дважды не войти. Футбол
После пятисотого матча Буффона Ювентус выходит на первое место. ФутболПосле пятисотого матча Буффона Ювентус выходит на первое место. Футбол
Первая допинг-проба в ПхенчханеПервая допинг-проба в Пхенчхане
Блок рекламы


Похожие новости
Ломаченко: в течении недели подпишем контракт на бойЛомаченко: в течении недели подпишем контракт на бой
Лучшие боксеры мира: Усик составил компанию ЛомаченкоЛучшие боксеры мира: Усик составил компанию Ломаченко
Президент Зирки: Не вижу смысла ехать на сборы за границу. ФутболПрезидент Зирки: Не вижу смысла ехать на сборы за границу. Футбол
Виктору Ану запретили участвовать в Олимпиаде по неизвестной причинеВиктору Ану запретили участвовать в Олимпиаде по неизвестной причине
Василий Ломаченко стал боксером года по версии BWAAВасилий Ломаченко стал боксером года по версии BWAA
Адебайор рассказал о причине ненависти к ВенгеруАдебайор рассказал о причине ненависти к Венгеру
Ломаченко может провести бой с ПакьяоЛомаченко может провести бой с Пакьяо
Мэнни Пакьяо ведет переговоры о бое с Василием ЛомаченкоМэнни Пакьяо ведет переговоры о бое с Василием Ломаченко
Промоутер Ломаченко: Василий должен стать частью истории боксаПромоутер Ломаченко: Василий должен стать частью истории бокса
Соперник Ломаченко лишен титула и исключен из рейтинга WBAСоперник Ломаченко лишен титула и исключен из рейтинга WBA
Последние новости
Подгружаем последние новости