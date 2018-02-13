Роуч: не вижу причин бояться Ломаченко
Фредди Роуч, тренер бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, заявил, что не боится чемпиона мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василия Ломаченко в случае его поединка со своим подопечным.
"Ломаченко - хороший боксёр, но у него уже были поражения, и я не вижу причин бояться Василия. Стоит только дать Пакьяо восемь недель одних только тренировок, и я уверен, что смогу вернуть того Мэнни, который был в расцвете сил. Если аудитории бой будет интересен, то его надо организовывать", - заявил Роуч Boxingscene.
Ранее, напомним, сообщалось, что знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил, что ведет переговоры о проведении боя с Василием Ломаченко. Украинец в декабре провел успешную защиту титула, победив техническим нокаутом кубинца Гильерме Ригондо.
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