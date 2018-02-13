Кубок Федерации: Украина сыграет с Канадой

Состоялась жеребьевка плей-офф Кубка Федерации. По ее итогам украинкам, которые будут отстаивать право остаться во Второй Мировой группе, досталась команда Канады.

Матчевая встреча пройдет с 21 по 22 апреля в Канаде. Ранее в этом сезоне украинки, как известно, уступили австралийским теннисисткам.

Примечательно, что в 2013 году Украина в рамках Кубка Федерации уже играла со сборной Канады. Тогда встреча проходила в Киеве на домашних кортах украинки уступили с общим счетом 2:3.

Кроме того напомним, что перспективная украинская теннисистка Марта Костюк переместилась с 216 на 158-ю позицию в последнем обновленном рейтинге WTA. А первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой третью строчку в списке лучших.




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