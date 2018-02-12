Фрай: Мяч всегда будет у Сити. Футбол

Полузащитник Фабиан Фрай принял участие в обоих предыдущих (неудачных) выступлениях "Базеля" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Футболист сборной Швейцарии, вернувшийся в "Базель" в ходе январского трансферного окна из "Майнца" заявил, что "Сити" - самый сложный соперник из тех, кто мог достаться.

"Мяч всегда будет у "Сити", а нам все время придется бегать, - цитирует Фрая uefa.com. - Лидеров Премьер-лиги можно одолеть, но для этого надо использовать все предоставленные шансы".

Напомним, что первый матч команд состоится во вторник, 13 февраля в Базеле. Ответный поединок - на Этихаде 7 марта.

Как известно, в групповом турнире Лиги чемпионов "Базель" одолел на своем поле "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0.