Нефартовому Брыху доверили матч Ювентуса с Тоттенхэмом

Опытный немецкий арбитр Феликс Брых был назначен арбитром первого матча между туринским "Ювентусом" и лондонским "Тоттенхэмом" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча между двумя командами состоится в Турине на "Альянс Стэдиуме" 13 февраля. Ассистентами арбитра будут Марк Борш и Штефан Луп, а четвертым судьей назначен Маркус Хакер.

У "Ювентуса" плохие воспоминания о Брыхе. 42-летний рефери обслуживал прошлогодний финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом", который завершился разгромом туринцев - 1:4. В общей сложности под присмотром мюнхенского арбитра итальянская команда одержала две победы и дважды проиграла.

Однако, у "Тоттенхэма" еще хуже статистика с этим арбитром. "Шпоры" оба матча проиграли - 0:2 с "Удинезе" в 2008 году и 0:4 - с "Реалом" в 2011 году.

Другой вторничный поединок 1/8 финала между "Базелем" и "Манчестер Сити" был поручен шведскому арбитру Йонасу Эрикссону.


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