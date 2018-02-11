Лион проигрывает третий матч кряду

После победы над ПСЖ, "Лион" проигрывает третий матч кряду в чемпионате Франции. На этот раз в матче 25-го тура лионские "ребята" уступили на своем поле "Ренну", который до этого также проиграл в двух предыдущих турах. Гости отличились в дебюте усилиями Вахби Хазри и подвели итог уже в компенсированное ко второму тайму время.

Таким образом, "Лион" остается на четвертой позиции в турнирной таблице с 48 очками и до лигочемпионовского "Марселя" уже четыре балла отставания. "Ренн" поднялся на восьмое место с 34 очками.

В остальных матчах воскресенья стоит отметить волевую ничью "Лилля" с претендентом на еврокубки "Нантом" - 2:2, а также важную победу в борьбе за выживание "Страсбура" над "Труа" - 2:1.

2017-18, Чемпионат Франции

Игровой день : 2018-02-11

"Лион" - "Ренн" 0:2 (0:1)

Голы: Хазри, 5 (0:1); Леа Силики, 93 (0:2)

"Нант" - "Лилль" 2:2 (1:0)

Голы: Сала, 16 (1:0); Мотиба, 67 (1:1); Сала, 71 (2:1); Пепе, 81 (2:2)

"Страсбур" - "Труа" 2:1 (0:0)

Голы: Аолу, 65 (1:0); Блайяк, 70 (2:0); Ньян, 94 (2:1)


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