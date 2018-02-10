Ворскла закончила сборы победой над Жальгирисом: видео голов

Полтавская "Ворскла" провела второй спарринг за день. Вслед за поражением от венгерской "Варды" (0:1) украинская команда добыла минимальную победу над литовским "Жальгирисом". Авторами голов в составе команды Василия Сачко стали Александр Кобахидзе и Павел Ребенок.

Этим поединком полтавчане завершили свой подготовительный сбор в Турции. Напомним, что первый официальный матч 2018 года "Ворскла" проведет с "Вересом" через неделю, 17 февраля.

"Ворскла" (Полтава, Украина) - "Жальгирис" (Вильнюс, Литва) - 2:1

Голы: Кобахидзе 13, Ребенок 41 - Ньюадзи 20

"Ворскла": Шуст (Ткаченко 75), Ребенок, Сапай (Одарюк 85), Чижов, Даллку, Коломоец, Кулач, Кобахидзе, Пердута, Чеснаков, Шарпар (Скляр 70).


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