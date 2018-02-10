Вторая Бундеслига: Кайзерслаутерн обыгрывает одного из лидеров, но все равно последний

Последняя команда немецкой Второй Бундеслиги "Кайзерслаутерн" обыграл на своем поле третий "Хольштайн" - 3:1. На гол Брендона Борриелло на второй минуте у гостей Дукш ответил нереализованным пенальти через десять минут. И хотя еще через 20 минут Давид Кинсомби сумел все же сравнять счет, перед самым перерывом Кристоф Моритц был точен с 11-метровой. Окончательный результат в начале второго тайма установил Осяймен Осаве.

Команда из Келя не может выиграть уже девятый тур кряду, но, тем не менее, продолжает претендовать на повышение в классе, пока опережая четвертый "Дуйсбург" на три очка. А вот "Кайзерслаутерну" даже вторая победа кряду не позволила покинуть последнее место в турнирной таблице. До спасительного 15 места еще пять очков.

В "матче жизни" конкуренты в борьбе за выживание "Бохум" одержал важную волевую победу над "Дармштадтом" - 2:1. Все три мяча команды забили в течение восьми минут в середине второго тайма, причем победу хозяевам принес защитник гостей Фабиан Холланд.

2017-18, Вторая Бундеслига

Игровой день : 2018-02-09

"Кайзерслаутерн" - "Хольштайн" 3:1 (2:1)

"Бохум" - "Дармштадт" 2:1 (0:0)


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