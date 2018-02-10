Саудовский принц полностью выкупает английский футбольный клуб

Владелец клуба Чемпионшипа "Шеффилд Юнайтед" Кевин МакКейб согласился продать оставшуюся часть саудовскому принцу Абдулле бин Мосааду Абдулазизу аль-Сауду. В августе 2013 года Принц Абдулла приобрел 50 процентов акций МакКейба, и теперь его амбиции - взять полный контроль над чемпионом Англии 1898 года. Обе стороны ведут переговоры о передаче клубного стадиона, академии и центра развития.

"Шеффилд Юнайтед" подтверждает, что до конца февраля начнется передача акций, принадлежащих Blades Lehrer Limited Group Его Королевскому Высочеству принцу Абдулле бин Моссаду Абдулазизу аль-Сауду, который получит полный контроль над клубом. Передача акций МакКейба во владение принца не повлияет на людей, которые работают в клубе, говорится в официальном заявлении.

"Шеффилд Юнайтед" поднялся из Лиги Один в прошлом году в Чемпионшип, и после сильного начала с шансами на выход в Премьер-лигу, сейчас занимает восьмое место, отставая на пять очков от зоны плей-офф за право подняться в высший свет английского футбола. Последний раз "клинки" играли в Премьер-лиге в сезоне 2006/07.


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