Чемпионат Украины: Хорошо, если что-то горит (ВИДЕО)  

После того, как подопечные Константина Буценко в гостях переиграли «Кременчуг» тогда мало кто сомневался в том, что команда из Белой Церкви будет иметь проблемы с завоеванием второго места. Но именно после того успеха, «Белый Барс» остановился. Домашнее поражение от «Динамо» больно ударило по амбициям команды. Поэтому в Харьков она ехала за реваншем. И начало было за гостями.
Получив численное преимущество после удаления Ивана Шматько, белоцерковцы сначала закрыли соперников в их зоне, а потом и забросили. Никита Табашник отпасовал на правый край, где Евгений Тимченко, приняв шайбу, отменно бросил в дальний угол - 0:1.
Лишь к середине периода динамовцы пришли в себя и начали атаковать ворота соперников. Как и в подавляющем большинстве матчей, тон задавало первое атакующее звено - Чердак - Халин - Олейник. Именно они стали авторами первой в составе своей команды заброшенной шайбы. От правого борта Владимир Чердак отменной передачей на пятак создал момент для Дмитрия Халина и тот не подкачал - 1:1. Через минуту у гостей две минуты штрафа получил Максим Разумов, но харьковчане впереди отыграли беззубо. А вот Разумов, выбежав на лед со скамейки штрафников, создал в зоне оппонентов большинство, которым после добивания воспользовался Дмитрий Даниленко. А закончился период красивой шайбой в исполнении Евгения Тимченко, который запустил диск над вратарем - 1:3.
В начале второй двадцатиминутки после удаления Руслана Лисина «Белый Барс» мог окончательно сломить сопротивление, но большинство не реализовал, за что и был наказан. Опять безукоризненно сыграл первое звено. Чердак со своей зоны отдал на Никиту Олейника, а тот, пробежав несколько метров вперед, вышел на свидание с Сергеем Люльчуком и спокойно отправил шайбу в ворота - 2:3.
Чувствовалось, что это не все, ведь оборона гостей моментами напоминала проходной двор, так что пропущенные шайбы были лишь делом времени. Так и произошло, но на сей раз Олейник и Чердак поменялись местами - первый отдал, а второй забросил - 3:3.
Харьковчане на кураже попытались забросить еще, но пробить Люльчука не удалось. А потом случился провал. Разумов разобрался с несколькими защитниками и точно бросил - 3:4. Затем нервы не выдержали у Тимченко, и динамовцам пришлось две минуты отбиваться в меньшинстве. Благо «Белый Барс» в тот вечер к сопернику отнесся благосклонно, в очередной раз не реализовав лишнего.
В свою очередь, подопечные Александра Сеуканда об ответной любезности и не думали, поэтому в заключительном периоде, взвинтив скорости, решили исход борьбы в свою пользу. Прошло всего 14 секунд с начала двадцатиминутки, и Олейник отменной передачей вывел на забивную позицию Чердака. Тот не сплоховал - 4:4! Вскоре харьковчане и вовсе вышли вперед. От левого борта Чердак с разворота ювелирным пасом на пятак создал момент для Олейника, который и воспользовался очередной брешью в защите оппонентов - 5:4.
Судьба матча решилась в середине периода, когда белоцерковцы остались в двойном меньшинстве. В отличие от соперников, динамовцы лишних разыграли безукоризненно. Отличились Чердак, оформивший хет-трик, и Игорь Худяков - 7:4. Счет мог бы стать и более крупным, но в одном из моментов Чердак попал в штангу…
Динамовцы победили «Белый Барс» во второй раз подряд и позволили «Кременчугу» значительно сократить его отставание от второго места.
Александр СЕУКАНД, главный тренер «Белого Барса»:
- Сзади мы сыграли как обычно - далеко не блестяще. Но я сказал, даже если проигрываем - 1:3, руки опускать не нужно, ведь надо болельщикам доставлять радость. Сегодня хорошо отыграла вся команда, так что выделять не буду никого. Я прошу всегда, когда огонь горит в глазах, тогда все в порядке. Теперь у нас тяжелый выезд, но мы постараемся и там порадовать наших почитателей.
В победе набравшего ход «Кременчуга» мало кто сомневался, но «Волки» попытались дать бой. Пропустив от Артема Шиманского, броварчане ответили точным выстрелом Михаила Шахова. Но это было все, что сумели «волчата» в этой игре. Это и не удивительно. Не имея должной финансовой базы, команда кочует из города в город и живет, по сути, то в автобусе то в гостиницах Какой уж тут хоккей. Тем не менее, в Кременчуге, уступая - 1:6, молодой коллектив сумел трижды огорчить оппонентов и уехал из города с вполне достойным, хоть и проигрышным счетом.
В свою очередь, одержав пятую победу подряд, кренчужане значительно приблизились к занимающему второе место «Белому Барсу», так что здесь все самое интересное, судя по всему, нас еще ждут, ведь в субботу и воскресенье матч с белоцерковцами. Они может решить очень многое, если не все.
Александр САВИЦКИЙ, главный тренер «Кременчуга»:
- Крупный счет - 6:1 сыграл с командой злую шутку. Мы расслабились, что привело к удалениям в зоне атаки, а это категорически запрещено у нас. Будем считать, что «контрольный звоночек» прозвучал. Пришлось поговорить с игроками, они вроде все поняли. Мы знали, что «Белый Барс» проиграл «Динамо», но нас, в принципе, не волнуют ни «Белый Барс» с «Динамо», ни турнирная таблица. Главное - трудолюбие, желание и страсть. Плюс ко всему: нужно от всего этого получать еще и огромное удовольствие.
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