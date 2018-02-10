Чемпионат Украины: Хорошо, если что-то горит (ВИДЕО)  

ДИНАМО - БЕЛЫЙ БАРС - 7:4 (1:3, 2:1, 4:0)
 
Голы: Тимченко (бол., Табашник, Ромащенко), 3:42 - 0:1. Олейник (Чердак), 11:18 - 1:1. Даниленко (Лесников, Разумов), 14:19 - 1:2. Тимченко (Табашник, Ромащенко), 18:26 - 1:3. Олейник (Халин, Чердак), 23:26 - 2:3. Чердак (Поддубный, Олейник), 26:58 - 3:3. Разумов, 33:13 - 3:4. Чердак (Поддубный, Олейник), 40:28 - 4:4. Олейник (Чердак), 43:27 - 5:4. Чердак (бол., Поддубный, Халин), 50:38 - 6:4. Худяков (бол., Максименко, Сиротенко), 51:29 - 7:4.
Фото Чемпионат Украины: Хорошо, если что-то горит (ВИДЕО)
Тимур ГРИЦЕНКО (с шайбой) и "Кременчуг" вернулись в борьбу за второе место. Фото: uhl.com.ua
 
«Динамо» (Харьков): Гурко. Лисин - Поддубный, Чердак - Халин - Олейник; Гребенкин - Друбецкой, Скребела - Максименко - Сиротенко; Хохлов - Шматько. Худяков - Праведный - Колядинский; Бабчук - Григорьев, Ступницкий - Куликов - Гайдамака.
 
«Белый Барс» (Белая Церковь): Люльчук (Качула, 51:29). Логач - Табашник, Бондаренко - Ромащенко - Тимченко; Воронин - Ядловский, Разумов - Даниленко - Лесников; Гриценко - Савченко, Панов - Дурдыев - Печерских; Грицюк, Козиенко - Найденов - Ромахин.
 
7 февраля. Харьков. Арена «Салтовский лед».
 
После того, как подопечные Константина Буценко в гостях переиграли «Кременчуг» тогда мало кто сомневался в том, что команда из Белой Церкви будет иметь проблемы с завоеванием второго места. Но именно после того успеха, «Белый Барс» остановился. Домашнее поражение от «Динамо» больно ударило по амбициям команды. Поэтому в Харьков она ехала за реваншем. И начало было за гостями.
 
Получив численное преимущество после удаления Ивана Шматько, белоцерковцы сначала закрыли соперников в их зоне, а потом и забросили. Никита Табашник отпасовал на правый край, где Евгений Тимченко, приняв шайбу, отменно бросил в дальний угол - 0:1. 
 
Лишь к середине периода динамовцы пришли в себя и начали атаковать ворота соперников. Как и в подавляющем большинстве матчей, тон задавало первое атакующее звено - Чердак - Халин - Олейник. Именно они стали авторами первой в составе своей команды заброшенной шайбы. От правого борта Владимир Чердак отменной передачей на пятак создал момент для Дмитрия Халина и тот не подкачал - 1:1. Через минуту у гостей две минуты штрафа получил Максим Разумов, но харьковчане впереди отыграли беззубо. А вот Разумов, выбежав на лед со скамейки штрафников, создал в  зоне оппонентов большинство, которым после добивания воспользовался Дмитрий Даниленко. А закончился период красивой шайбой в исполнении Евгения Тимченко, который запустил диск над вратарем - 1:3.
 
В начале второй двадцатиминутки после удаления Руслана Лисина «Белый Барс» мог окончательно сломить сопротивление, но большинство не реализовал, за что и был наказан. Опять безукоризненно сыграл первое звено. Чердак со своей зоны отдал на Никиту Олейника, а тот, пробежав несколько метров вперед, вышел на свидание с Сергеем Люльчуком и спокойно отправил шайбу в ворота - 2:3. 
 
Чувствовалось, что это не все, ведь оборона гостей моментами напоминала проходной двор, так что пропущенные шайбы были лишь делом времени. Так и произошло, но на сей раз Олейник и Чердак поменялись местами - первый отдал, а второй забросил - 3:3.
 
Харьковчане на кураже попытались забросить еще, но пробить Люльчука не удалось. А потом случился провал. Разумов разобрался с несколькими защитниками и точно бросил - 3:4. Затем нервы не выдержали у Тимченко, и динамовцам пришлось две минуты отбиваться в меньшинстве. Благо «Белый Барс» в тот вечер к сопернику отнесся благосклонно, в очередной раз не реализовав лишнего.
 
В свою очередь, подопечные Александра Сеуканда об ответной любезности и не думали, поэтому в заключительном периоде, взвинтив скорости, решили исход борьбы в свою пользу. Прошло всего 14 секунд с начала двадцатиминутки, и Олейник отменной передачей вывел на забивную позицию  Чердака. Тот не сплоховал - 4:4! Вскоре харьковчане и вовсе вышли вперед. От левого борта Чердак с разворота ювелирным пасом на пятак создал момент для Олейника, который и воспользовался очередной брешью в защите оппонентов - 5:4.
 
Судьба матча решилась в середине периода, когда белоцерковцы остались в двойном меньшинстве. В отличие от соперников, динамовцы лишних разыграли безукоризненно. Отличились Чердак, оформивший хет-трик, и Игорь Худяков - 7:4. Счет мог бы стать и более крупным, но в одном из моментов Чердак попал в штангу…
 
Динамовцы победили «Белый Барс» во второй раз подряд и позволили «Кременчугу» значительно сократить его отставание от второго места. 
 
 
Александр СЕУКАНД, главный тренер «Белого Барса»:
 
- Сзади мы сыграли как обычно - далеко не блестяще. Но я сказал, даже если проигрываем - 1:3, руки опускать не нужно, ведь надо болельщикам доставлять радость. Сегодня хорошо отыграла вся команда, так что выделять не буду никого. Я прошу всегда, когда огонь горит в глазах, тогда все в порядке. Теперь у нас тяжелый выезд, но мы постараемся и там порадовать наших почитателей.
 
ВОЛКИ - КРЕМЕНЧУГ - 4:6 (1:4, 0:2, 3:0)
 
Голы: Шиманский (Полищук), 2:13 - 0:1. Шахов (Бугаев, Овчинников), 3:34 - 1:1. Чернышенко (бол., Красильников, Грицких), 10:55 - 1:2. Красильников (Чернышенко), 15:22 - 1:3. Алексанян-Петрович (бол., Грицких, Толстушко), 19:35 - 1:4. Чернышенко (бол., Красильников), 26:55 - 1:5. Карпенко (Толстушко), 31:55 - 1:6. Овчинников (Микульчик, Шапиро), 34:17 - 2:6. Черемнов (бол., Забулонов, Шапиро), 37:38 - 3:6. Шахов (Привалихин, Черемнов), 45:29 - 4:6.
 
«Волки» (Бровары): Гордюшин. Лучников - Бугаев, Шахов - Овчинников - Микульчик; Забулонов - Привалихин, Черемнов - Шапиро - Боронило; Татарин - Сорока, Омельченко, Паламаренко.
 
«Кременчуг»: Власенко. Роганов - Грицких, Сеник - Красильников - Чернышенко; Толстушко - Козачук, Алексанян-Петрович - Карпенко - Рубан; Горлушко - Савицкий, Шиманский - Гриценко - Кривошапкин; Наливайко, Шах, Полищук.
 
7 февраля. Кременчуг. ЛА «Айсберг».
 
В победе набравшего ход «Кременчуга» мало кто сомневался, но «Волки» попытались дать бой. Пропустив от Артема Шиманского, броварчане ответили точным выстрелом Михаила Шахова. Но это было все, что сумели «волчата» в этой игре. Это и не удивительно. Не имея должной финансовой базы, команда кочует из города в город и живет, по сути, то в автобусе то в гостиницах Какой уж тут хоккей. Тем не менее, в Кременчуге, уступая - 1:6, молодой коллектив сумел трижды огорчить оппонентов и уехал из города с вполне достойным, хоть и проигрышным счетом.
 
В свою очередь, одержав пятую победу подряд, кренчужане значительно приблизились к занимающему второе место «Белому Барсу», так что здесь все самое интересное, судя по всему, нас еще ждут, ведь в субботу и воскресенье матч с белоцерковцами. Они может решить очень многое, если не все.
 
 
Александр САВИЦКИЙ, главный тренер «Кременчуга»:
 
- Крупный счет - 6:1 сыграл с командой злую шутку. Мы расслабились, что привело к удалениям в зоне атаки, а это категорически запрещено у нас. Будем считать, что «контрольный звоночек» прозвучал. Пришлось поговорить с игроками, они вроде все поняли. Мы знали, что «Белый Барс» проиграл «Динамо», но нас, в принципе, не волнуют ни «Белый Барс» с «Динамо», ни турнирная таблица. Главное - трудолюбие, желание и страсть. Плюс ко всему: нужно от всего этого получать еще и огромное удовольствие.
 
Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине
 
ГАЛИЦКИЕ ЛЬВЫ - ДОНБАСС - 3:15 (0:4, 2:7, 1:4)
 
Голы: Луговой (Матвиенко, Коренчук), 0:41 - 0:1. Коренчук (бол., Лялька, Луговой), 6:20 - 0:2. Костиков (Влад, Лялька), 17:11 - 0:3. Коренчук (Александров, Кузьмик), 19:36 - 0:4. Влад (бол., Коренчук, Лялька), 22:27 - 0:5. Григорьев (Коренчук, Коваленко), 22:55 - 0:6. Коренчук (Кузьмик, Александров), 25,04 - 0:7. Свищев (Коренчук), 27:11 - 0:8. Свищев (Ворона, Мостовой), 28:02 - 0:9. Алексейчук (бол., Муртищев, Сирченко), 33:12 - 1:9. Мостовой (Ворона, Григорьев), 34:03 - 1:10. Матвиенко (Кузьмик, Коренчук), 34:52 - 1:11. Дворник (Генералов), 37:09 - 2:11. Генералов (Середа), 40:45 - 3:11. Ворона (Мостовой, Свищев), 42:37 - 3:12. Савченко (Коваленко, Мазур), 43:35 - 3:13. Кузьмик (Луговой, Коренчук), 45:57 - 3:14. Кузьмик (Коренчук, Ордынский), 59:02 - 3:15.
 
«Галицкие Львы» (Новояворовск): Вязовов (Пеленский, 27:11 - 43:35). Боевых - Середа, Кизло - Дворник - Генералов; Сирченко - Сысак, Алексейчук - Муртищев - Арабов; Порупа - Тонковид, Чиканцев - Панченко - Абаджян; Арустамов - Попережай - Брага.
 
«Донбасс» (Донецк): Дьяченко (Дуве, 28:02). Матвиенко - Александров, Луговой - Кузьмик - Коренчук; Шпак - Влад, Лялька - Мазур - Костиков; Григорьев - Фирсов, Савченко - Коваленко - Денискин; Жовнир - Ордынский, Мостовой - Свищев - Ворона.
 
7 февраля. Новояворовск. Ледовая арена.
 
 
И В ВО ПО П Ш О
 
1. Донбасс 35 35 0 0 0 243-54 105
 
2. Белый Барс 35 23 0 3 9 173-93 72
 
3. Кременчуг 33 19 2 1 11 139-107 62
 
4. Динамо 34 14 1 0 19 139-144 44
 
5. Галицкие Львы 34 6 1 0 27 74-180 20
 
6. Волки 35 2 0 0 33 79-269 6
 
36-й тур, 10 февраля: Галицкие Львы - Динамо, Донбасс - Волки, Белый Барс - Кременчуг. 
 
37-й тур, 11 февраля: Галицкие Львы - Динамо, Донбасс - Волки, Белый Барс - Кременчуг. 


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