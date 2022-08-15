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2022-08-15
Сестри-синхроністки принесли Україні сьоме золото чемпіонату Європи з водних видів спорту
Україна здобула чергову нагороду в артистичному плаванні, інформує
Україна домінує на ЧЄ в артистичному плаванні© НОК України
Українські синхроністки Марина та Владислава Алексієви здобули перемогу на чемпіонаті Європи з водних видів спорту у Римі.
Сестри успішно виступили у змаганнях технічних дуетів та з результатом 92,8538 бала посіли перше місце. До топ-3 увійшли команди Австрії (91,9852) та Італії (90,3577).
Загалом українки здобули вже сім золотих медалей в артистичному плаванні на нинішньому чемпіонаті Європи. Збірна України посідає друге місце у медальному заліку змагань слідом за Італією.
Синхронне плавання – водний вид спорту, пов'язаний із виконанням у воді різних фігур під музику. У 2017 році Міжнародна федерація плавання перейменувала синхронне плавання на артистичне плавання.
Данило Слесь, ZN.ua