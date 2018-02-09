Патрис Эвра: Горжусь тем, что буду играть за Вест Хэм
Новичок «Вест Хэма» Патрис Эвра поделился ожиданиями от выступления за лондонский клуб. Напомним, что два дня назад 36-летний француз подписал контракт, рассчитанный до конца текущего сезона. Эвра перешел в «Вест Хэм» на правах свободного агента.
«Я очень доволен. Многие говорят о прошлом, но давайте думать о настоящем. Я больше не игрок «Манчестер Юнайтед». У Патриса Эвра новый вызов, он теперь играет за «Вест Хэм». Я горжусь этим и хочу передать это фанатам. Но сказать это на камеру – самое легкое, сложная часть – выкладываться на 100% каждый раз, когда я выхожу на поле в форме этого клуба.
Многие говорят: «Почему ты продолжаешь играть? Тебе нечего доказывать». Но я такой человек, которому нужно доказывать все себе каждый день. Да, я постоянно улыбаюсь, я на позитиве, особенно в соцсетях, но Патрис Эвра на самом деле очень трудолюбивый человек.
Я буду помогать клубу ментальностью победителя каждый день! Даже в зале и на тренировках. Во всем нужно быть победителем», – сказал Эвра.
Добавим, что предыдущим клубом француза был «Марсель». Защитник покинул команду в ноябре после того, как он ударил ногой болельщика перед началом одного из матчей Лиги Европы.
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