Патрис Эвра: Горжусь тем, что буду играть за Вест Хэм

Новичок «Вест Хэма» Патрис Эвра поделился ожиданиями от выступления за лондонский клуб. Напомним, что два дня назад 36-летний француз подписал контракт, рассчитанный до конца текущего сезона. Эвра перешел в «Вест Хэм» на правах свободного агента.

«Я очень доволен. Многие говорят о прошлом, но давайте думать о настоящем. Я больше не игрок «Манчестер Юнайтед». У Патриса Эвра новый вызов, он теперь играет за «Вест Хэм». Я горжусь этим и хочу передать это фанатам. Но сказать это на камеру – самое легкое, сложная часть – выкладываться на 100% каждый раз, когда я выхожу на поле в форме этого клуба.

Многие говорят: «Почему ты продолжаешь играть? Тебе нечего доказывать». Но я такой человек, которому нужно доказывать все себе каждый день. Да, я постоянно улыбаюсь, я на позитиве, особенно в соцсетях, но Патрис Эвра на самом деле очень трудолюбивый человек.

Я буду помогать клубу ментальностью победителя каждый день! Даже в зале и на тренировках. Во всем нужно быть победителем», – сказал Эвра.

Добавим, что предыдущим клубом француза был «Марсель». Защитник покинул команду в ноябре после того, как он ударил ногой болельщика перед началом одного из матчей Лиги Европы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Малкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствиеМалкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствие
В Украине впервые откроют фан-зону зимней ОлимпиадыВ Украине впервые откроют фан-зону зимней Олимпиады
Охранников Игр-2018 скосил кишечный вирусОхранников Игр-2018 скосил кишечный вирус
В интернете продают медаль "Шахтера" за победу в Кубке УЕФАВ интернете продают медаль "Шахтера" за победу в Кубке УЕФА
Сборная Украины в первом матче на ЧЕ по футзалу оформила выход в четвертьфинал. ФутболСборная Украины в первом матче на ЧЕ по футзалу оформила выход в четвертьфинал. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Суперлига: "ЗТР-Буревестник" навязал свою волюСуперлига: "ЗТР-Буревестник" навязал свою волю
Лунев: Думаю, сюрпризы в Заре будут - вот, Чеберко слева поставили. ФутболЛунев: Думаю, сюрпризы в Заре будут - вот, Чеберко слева поставили. Футбол
В Боруссии призвали футболистов не вести себя как Дембеле и ОбамеянгВ Боруссии призвали футболистов не вести себя как Дембеле и Обамеянг
Подтверждено: гонки Формулы-1 будут начинаться позжеПодтверждено: гонки Формулы-1 будут начинаться позже
Жулио Сезар решил поиграть еще три месяца. ФутболЖулио Сезар решил поиграть еще три месяца. Футбол
Защитник «Вест Хэма» дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в соперникаЗащитник «Вест Хэма» дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в соперника
Гари Кэйхилл: для нас было важно выиграть этот матч. ФутболГари Кэйхилл: для нас было важно выиграть этот матч. Футбол
В Сочи собираются провести альтернативную ОлимпиадуВ Сочи собираются провести альтернативную Олимпиаду
Александр ХАЦКЕВИЧ: "Мораэс и Мбокани будут на втором сборе" (ВИДЕО)  . ФутболАлександр ХАЦКЕВИЧ: "Мораэс и Мбокани будут на втором сборе" (ВИДЕО)  . Футбол
Владимир Кличко: горжусь тобой, чемпион Александр УсикВладимир Кличко: горжусь тобой, чемпион Александр Усик
Последние новости
Подгружаем последние новости