Кубок Федерации: Австралия рассчитывает на траву, Украина обещает сюрпризы

Вслед за мужской сборной, сезон открывает и женская - в предстоящий уик-энд украинки на корте Канберры проведут матч первого раунда Мировой группы 2.

На Зеленый континент наша команда прибыла в довольно-таки обновленном составе. Капитан сборной Украины Михаил Филима заявил Марту Костюк, Людмилу Киченок, Надежду Киченок и Дарью Лопатецкую.

Четверг. Канберра. Марта КОСТЮК на тренировке. Фото: btu.org.ua

Хотя еще возможны коррективы. За час до жеребьевки капитаны могут заменить двух игроков из первоначального списка. Впрочем, состав нашей команды вряд ли претерпит изменения.

К сожалению, в столицу Австралии не смогли прилететь первая и вторая ракетки Украины - Элина Свитолина и Леся Цуренко.

У Элины были большие проблемы со здоровьем еще на Открытом чемпионате Австралии. Возможно, именно поэтому ей так и не удалось впервые в жизни добраться до полуфинала этого турнира, а жаль, ведь сетка была вполне удобоваримой.

В итоге Филима дал шанс молодежи, которая в последнее время громко заявила о себе. Особенно это касается Марты Костюк, дошедшей до третьего круга в Австралии и победившей на турнире в Берни.

Украинки приступили к работе еще в понедельник и потихоньку начинают привыкать к травяному покрытию, на котором и пройдут матчи.

На своей первой пресс-конференции Филима отметил, что корт весьма специфический, а работать на нем дают лишь по часу в день.

Михаил Филима. - Они хотели, чтобы мы прилетели без наших лидеров. Что ж, у них это получилось. Но для австралиек есть и обратная сторона - они тоже неуверенно чувствуют себя на выбранном покрытии. Наши же - Надежда и Людмила Киченок, да и Марта Костюк, с их манерой - Организаторы матча, выбирая корт, подразумевали о проблемах для Свитолиной и Цуренко, - поделился впечатлениями. - Они хотели, чтобы мы прилетели без наших лидеров. Что ж, у них это получилось. Но для австралиек есть и обратная сторона - они тоже неуверенно чувствуют себя на выбранном покрытии. Наши же - Надежда и Людмила Киченок, да и Марта Костюк, с их манерой игры , испытывают больше комфорта. Хотя здесь своя специфика. Во-первых - уникальность корта. В Канберре на стационарную хардовую площадку постелили рулонами траву. Теперь ценой значительных усилий ее приходиться поддерживать в живом состоянии.

Дабы сберечь корт к матчу в хорошем состоянии, командам разрешено проводить на нем только по одному часу в день. Можно поработать и на других кортах, но дело в том, что они по характеристикам разительно отличаются от того, на котором предстоит проводить матч. Здесь отскок мяча ниже и он не такой быстрый. Этот корт не имеет ничего общего с классическим травяным. Какой-то гибрид. Но команды находятся в равных условиях, хотя австралийкам иногда дают больше времени для работы, чем нам. Но в целом все пока трудно, что для нас, что для них.

Если говорить о шансах, то они у нас есть. В активе сестер Киченок очень опасные на этом покрытии плоские удары. Да и Марте такой корт, в принципе, подходит. Костюк чем-то напоминает мне Мартину Хингис, но нынешний теннис отличается от того, что был лет десять назад. Я думаю и верю, что Марта в рейтинге может подняться весьма высоко и ее ждет яркое будущее.

Сложнее всего будет Дарье Лопатецкой, но и у нее есть мощные удары, подача - хорошие козыри для этого покрытия. За оставшееся время постараемся как можно лучше адаптироваться к таким условиям и показать свой лучший теннис . Я уже сказал местным журналистам, что их могут ждать сюрпризы. Посмотрим.

В хорошем расположении духа, что вполне понятно, подошли к матчу хозяйки кортов.

Алиша Молик. - Траву мы выбрали не случайно, ведь именно она нам даст наилучшие шансы для победы. Наши - Мы получили фантастическое преимущество, ведь эту встречу проводим на домашнем корте, - сказала капитан сборной Австралии. - Траву мы выбрали не случайно, ведь именно она нам даст наилучшие шансы для победы. Наши теннисистки - Эшли Барти, Дарья Гаврилова, Саманта Стосур и Кэйси Деллакуа намерены сделать все, чтобы команда преодолела этот барьер и попала в элитную восьмерку команд Кубка Федерации.

Напомним, что со сборной Австралии мы играет весьма часто. Нынешнее противостояние будет уже пятым. До этого три победы в активе украинок (2007, 2011, 2017) и одна у Австралии (2010).

Если в следующем сезоне мы опять окажемся с австралийками в одном дивизионе, то нас разведут по разным частям сетки, ведь по правилам Кубка Федерации сборные не могут встречаться друг с другом три года подряд.