Фролов: Ищенко - находка для Черноморца. Футбол

Опытный защитник Николай Ищенко станет усилением "Черноморца". В этом уверен главный тренер одесской команды Константин Фролов.

- Ищенко - достаточно квалифицированный футболист, его все знают. Он для нас - находка, скажем так, с точки зрения как игровых, так и человеческих качеств. Думаю, мы с ним подпишем контракт, и все будет нормально. Ищенко будет нашим игроком, - подтвердил Фролов в интервью телеканалу "Футбол 1".

Напомним, ранее 34-летний защитник покинул ровенский "Верес". В этом сезоне он провел 11 матчей, получил 3 желтых и красную карточки.

Как известно, "Черноморец" подписал уже шестерых новичков. В их числе Андрей Новак, Иван Бобко, Юрий Романюк, Антон Чорний, а также бразильцы Гути и Сильвио.