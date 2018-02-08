Реал положил глаз на Йоахима Лева

Руководство мадридского "Реала" активно подыскивает замену Зинедину Зидану. Сменщиком французского специалиста может стать наставник сборной Германии Йоахим Лёв, контракт которого с Бундестим рассчитан до лета 2020 года. Переезд 58-летнего немца на "Сантьяго Бернабеу" должен состояться уже следующим летом.

По информации Mundo Deportivo, президенту "Королевского клуба" Флорентино Пересу импонируют методы работы Лёва.

Кроме того, на тренерском мостике "сливочных" могут оказаться Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Маурицио Сарри ("Наполи"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), а также Гути ("Реал" U-19).

Напомним, "галактикос" под руководством Зидана занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей "Барселоны" на 19 очков. Кроме того, "Реал" вылетел из Кубка Испании, уступив на стадии 1/4 финала скромному "Леганесу".




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