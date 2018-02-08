Кубок ЕКВ: Реванш не состоялся

Женщины

1/8 финала

Ответные матчи

ХИМИК - ПАЛМБЕРГ Германия - 1:3 (25:22, 13:25, 18:25, 18:25)

Фото: vc.khimik.com.ua

«Химик» (Южный): Напалкова - 7 очков (4 - атака, 0 - подача, 3 - блок), Дудник - 6 (4+0+2), Карпец - 7 (4+1+2), Крайдуба - 11 (10+0+1), : Напалкова - 7 очков (4 - атака, 0 - подача, 3 - блок), Дудник - 6 (4+0+2), Карпец - 7 (4+1+2), Крайдуба - 11 (10+0+1), Бойко - 9 (4+5+0), Дрозд - 10 (8+0+2); Немцева (либеро), Степановская.

«Палмберг» (Шверин): Ханке - 1 (1+0+0), Гертис - 10 (8+1+1), Барфилд - 8 (7+1+0), Липпман - 21 (21+0+0), Сакмари - 15 (13+1+1), Думанчич - 6 (5+0+1); Кароччи (либеро), Беттендорф - 6 (5+1+0), Аланко - 2 (0+2+0), Олуич - 5 (4+1+0), Краузе - 1 (0+1+0), Шольцель - 4 (3+0+1).

Время игры - 97 минут (29+22+24+22).

Игровые очки: 74:97 (атака - 34:67, подача - 6:8, блок - 10:4, ошибки соперника - 24:18).

Позитивный прием - 47%:53%.

Судьи: Чевик (Турция), Константинидес (Кипр).

6 февраля. Южный. ФСК «Олимп». 850 зрителей.

Первый матч - 0:3.

После фиаско в Шверине, где мощная «немецкая машина» явно превзошла нашу команду во всех элементах волейбола, буквально раздавив ее с общим очковым балансом 75:45, вряд ли кто-то надеялся на то, что в домашнем матче «Химик» сумеет взять реванш. К тому же, для продолжения выступлений на еврокубковой арене южненкам предстояло на своей площадке не только выиграть 3:0 или 3:1, но и еще вдобавок вырвать у грозных соперниц дополнительный и решающий «золотой сет». Выполнить столь сверхсложную задачу в противостоянии с куда более опытным оппонентом было из разряда очевидного-невероятного.

И все же какую-то надежду на чудо питали наши чемпионки, их наставник Андрей Романович и, конечно же, пришедшие поддержать своих любимиц болельщики, чье дружное скандирование подлило масла в огонь, распаливший боевой настрой хозяек площадки. А это - отозвалось в стартовой партии той «химической реакцией», что возродила интригу в серии плей-офф.

В дебютной стадии после «обмена любезностями», в том числе - ошибками, табло высвечивало паритетные 4:4. Меткий «выстрел» лидера нападения «Палмберга» диагональщицы Луизы Липпман - и гостьи ведут 6:4. Ее визави по игровому амплуа Анастасия Крайдуба отыгрывает подачу и отправляет на введения мяча в игру «второго темпа» Юлию Бойко , чьи резкие и нацеленные «катапульты» с двумя эйсами на далеко не лучшим образом держащую прием венгерку Грету Сакмари приводят к лидерству «Химика» - 9:6. Вскоре - 14:10. На подаче высоченной центральной блокирующей американки Лорены Барфилд немецкой команде удается достичь равновесия - 14:14. Удар с задней линии доигровщицы Екатерины Дудник отправляет соперников на второй технический перерыв при счете 16:15 в пользу хозяек.

А потом на подаче Крайдубы эффектная скидка мяча связующей Елены Напалковой (она, кстати, в первом сете принесла «Химику» тем же макаром и на блоке больше всех 5 очков), «чехление» Сакмари и Липпман, ошибка гостей - и в отрыве (19:15) южненки. Дудник увеличивает гандикап до пяти очков (22:17). Соперницы его сокращают до двух пунктов - 20:22, 21:23. Удар Крайдубы - и трехбалльный сетбол у хозяек (24:21). Дабы спасти партию тренер «Палмберга» Феликс Кословски выпускает со скамейки запасных на подачу сербку Елену Олуич, но от ее руки мяч улетает за пределы площадки.

Итак, первый сет - за «Химиком», который, в отличие от матча в Шверине, немного лучше соперника выглядел на подаче и по числу совершенных ошибок, явно предпочтительнее - на приеме и особенно блоке, не дав разгуляться снайперам «Палмберга» Липпман, Сакмари и Дженнифер Гертис. И казалось, что засветился перед нашим чемпионом лучик надежды в конце тоннеля.

Он еще брезжил во втором сете до последнего лидерства «Химика» в этом матче - 5:4. И даже не угасал во время первого технического перерыва - 6:8. Но когда при счете 8:12 у гостей на подачу вышла Барфилд, ее коварные начальные удары выбили южненок из приема и в унисон с ними ударная серия Липпман привели к очень солидному отрыву «Палмберга» - 19:8. Под занавес партии эйс Бойко лишь чуточку подсластил горечь неминуемого фиаско, а удары Липпман и заключительный Барфилд подвели черту под разгромными для хозяек 13:25.

Начало третьего сета с эйсом Гертис, попаданиями в цель хорватки Беты Думанчич и Сакмари - за немецким клубом (4:0). Далее он диктует свои условия игры , ведя к обоим техническим тайм-аутам - 8:4 и 16:11. Наставник «Химика» Андрей Романович пытается во время взятых им минутных перерывов завести своих подопечных. Но это не приносит должного эффекта. Липпман доводит отрыв до семи пунктов - 20:13, он сохранился до конца партии ударами Гертис и Сакмари.

Счет по партиям стал 1:2. А это означало, что по итогам двух матчей пропуск в 1/4 финала достался «Палмбергу». Поэтому его наставник Кословски, уже ничем в турнирном плане не рискуя, выставил на четвертый сет сразу пять резервисток, оставив с ними на площадке только Гертис и выходящую на прием итальянскую либеро Луну Веронику Кароччи. Но даже таким составом гостьи без особых проблем разобрались с деморализованными хозяйками.

И вновь на подаче теперь финской связующей Кайсы Аланко с парочкой эйсов шверинки повели 4:0. После очередного в исполнении Сабрины Краузе - 9:2. Двумя эйсами ответила Бойко , сократив отставание «Химика» до четырех очков - 8:12. Но затем преимущество «Палмберга» в счете постепенно увеличивалось и в финале его до семи пунктов довела Краузе…