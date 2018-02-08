Вегнер: Чех может пропустить матч с Тоттенхэмом

Голкипер «Арсенала» Петр Чех может пропустить субботний поединок с "Тоттенхэмом". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Арсен Венгер.

Напомним, что Чех из-за повреждения не смог завершить поединок с "Эвертоном", который "канониры" выиграли со счетом 5:1.

"В нашем распоряжении вся команда, которая на прошлой обыграла "Эвертон", - заявил Венгер. - Может быть, Дэнни Уэлбек вернется, но пока мы не уверены лишь в Петре Чехе. Пока он не тренируется. Я не знаю, будет ли он доступен.

Начо Монреаль снова выглядит хорошо, поэтому он должен усилить состав. У меня нет проблем с Дэвидом Оспиной, но я приму решение по вратарю завтра.

Для нас это очень важная игра. Для нас это возможность вернуться ближе к местам Лиги чемпионов. Для нас это приоритет".


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