Грасия: Многое изменилось после удаления футболиста Челси
Главный тренер «Уотфорда» Хавьер Грасия поделился впечатлениями от матча 26-го тура Премьер-лиги с «Челси» (4:1). Напомним, что клуб испанского наставника с 30-й минуты играл в большинстве и сумел вырвать победу над «синими» уже в самой концовке поединка.
«Незабываемый вечер. Отличная победа в хорошем матче. Горжусь своими футболистами. Мы всегда стараемся показать хороший футбол и победить. Сегодня мы провели добротный матч, высоко прессинговали соперника. Да, многое изменилось после удаления, но мы играли хорошо.
«Челси» – большой клуб. Сегодня у них были проблемы из-за удаления, но во втором тайме были отрезки, когда они играли лучше нас.
Сейчас я думаю только о том, как победить в следующем матче. Завтра мы снова начнем тренироваться, чтобы быть готовыми к следующей игре», – приводит слова Хавьера Грасии BBC.
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Спорт
06.02.2018 13:52