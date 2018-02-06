Премьер-лига: "Челси" проиграл второй матч кряду, пропустив четыре мяча от "Уотфорда"

"Уотфорд" обыграл "Челси" в матче 26-го тура чемпионата Англии (4:1).
 
Это поражение стало для "синих" вторым кряду.  
Фото Премьер-лига: "Челси" проиграл второй матч кряду, пропустив четыре мяча от "Уотфорда"
Фото: watfordfc.com
 
"Челси" идет на 4-м месте в турнирной таблице, а "Уотфорд" - на 11-м.
 
"Уотфорд" - "Челси" - 4:1 (1:0)
 
Голы: Дини, 42 - с пенальти (1:0). Азар, 82 (1:1). Янмат, 84 (2:1). Деулофеу, 88 (3:1). Перейра, 90+1 (4:1).
 
"Уотфорд": Карнезис, Янмат, Предль, Мариаппа, Холевас, Капуэ, Дукуре, Зегелар, Деулофеу (Каррильо, 89), Дини (Грэй, 90+3), Ришарлисон (Перейра, 65).
 
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Дзаппакоста, Канте, Бакайоко, Виллиан (Фабрегас, 34), Педро (Жиру, 64), Мозес, Азар.
 
Предупреждения: Бакайоко, 25. Ришарлисон, 45. Предль, 50. Давид Луиз, 58. Фабрегас, 62.
 
Удаление: Бакайоко (Ч), 30.
 
Судья: Поусон.
 
5 февраля. Уотфорд. Стадион "Викаридж Роуд".
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Григорий РОДЧЕНКОВ: "РоSSия, как и раньше, - допинговая страна"Григорий РОДЧЕНКОВ: "РоSSия, как и раньше, - допинговая страна"
Марадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. ФутболМарадона пострадал из-за высказываний в адрес Трампа. Футбол
Малкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствиеМалкин: Наслаждаемся игрой и получаем удовольствие
Манчестер Сити хочет уже завтра купить МарезаМанчестер Сити хочет уже завтра купить Мареза
"Динамо" подписало защитника сборной Перу"Динамо" подписало защитника сборной Перу
Блок рекламы


Похожие новости
НБА: результаты матчей 6 февраляНБА: результаты матчей 6 февраля
Вратарь "Валенсии" выбил несколько зубов капитану "Атлетико" во время матчаВратарь "Валенсии" выбил несколько зубов капитану "Атлетико" во время матча
Эрнесто Вальверде: Понимали, что нас ждет сложный матч. ФутболЭрнесто Вальверде: Понимали, что нас ждет сложный матч. Футбол
НБА: результаты матчей 5 февраляНБА: результаты матчей 5 февраля
Дыминский посетил матчи "Карпат" в ТурцииДыминский посетил матчи "Карпат" в Турции
Александр Хацкевич посетил матч Олимпиакос - АЕКАлександр Хацкевич посетил матч Олимпиакос - АЕК
Динамо - Академия Пушкаша - 2:3: Обзор матча. ФутболДинамо - Академия Пушкаша - 2:3: Обзор матча. Футбол
Карпаты проиграли Септември. ФутболКарпаты проиграли Септември. Футбол
НБА: результаты матчей 4 февраляНБА: результаты матчей 4 февраля
Сборная Украины проиграла шведам в Кубке ДэвисаСборная Украины проиграла шведам в Кубке Дэвиса
Последние новости
Подгружаем последние новости