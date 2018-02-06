Новостей.COM ⇒ Спорт

Премьер-лига: "Челси" проиграл второй матч кряду, пропустив четыре мяча от "Уотфорда" "Уотфорд" обыграл "Челси" в матче 26-го тура чемпионата Англии (4:1). Это поражение стало для "синих" вторым кряду. Фото: watfordfc.com "Челси" идет на 4-м месте в турнирной таблице, а "Уотфорд" - на 11-м. "Уотфорд" - "Челси" - 4:1 (1:0) Голы: Дини, 42 - с пенальти (1:0). Азар, 82 (1:1). Янмат, 84 (2:1). Деулофеу, 88 (3:1). Перейра, 90+1 (4:1). "Уотфорд": Карнезис, Янмат, Предль, Мариаппа, Холевас, Капуэ, Дукуре, Зегелар, Деулофеу (Каррильо, 89), Дини (Грэй, 90+3), Ришарлисон (Перейра, 65). "Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Дзаппакоста, Канте, Бакайоко, Виллиан (Фабрегас, 34), Педро (Жиру, 64), Мозес, Азар. Предупреждения: Бакайоко, 25. Ришарлисон, 45. Предль, 50. Давид Луиз, 58. Фабрегас, 62. Удаление: Бакайоко (Ч), 30. Судья: Поусон. 5 февраля. Уотфорд. Стадион "Викаридж Роуд". Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.