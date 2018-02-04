Буценко: Белый Барс допустил глупые ошибки
В субботу, 3 февраля, в Дружковке состоялась центральная игра 35 тура – донецкий "Донбасс" за счет уверенной игры во втором периоде добыл победу над "Белым Барсом" (7:3). По окончании встречи наставник белоцерковцев Константин Буценко дал комментарий о ходе матча.
"Мы совершили в начале второго периода несколько глупых, детских ошибок, которые непозволительно совершать в матчах с "Донбассом", за что и поплатились.
Любая информация, конечно, помогает в дальнейшем – мы работаем с молодыми игроками, поэтому любая игра это, в первую очередь, пища для размышления. Если игра проиграна – это дополнительный стимул провести разбор".
Напомним, что в воскресенье состоится вторая встреча лидеров текущего розыгрыша УХЛ. Начало поединка на "Альтаире" – 16:30.
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