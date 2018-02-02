Сборная Украины в первом матче на ЧЕ по футзалу оформила выход в четвертьфинал. Футбол

Украинцы переиграли румынов с минимальным разрывом.

Фото: futsal.com.ua

Сборная Украины в матче чемпионата Европы по футзалу победила над сборную Румынии и оформила выход в четвертьфинал.

Матч в Любляне (Словения) завершился со счетом 3:2 в пользу украинцев.

Как сообщает Футбол.ua, для украинской сборной эта игра была дебютной на текущем Евро. Румыны ранее уже провели поединок с Португалией, в котором проиграли 1:4. Для выхода в следующий раунд "сине-желтым" достаточно было выиграть с любым счетом.

В середине первого тайма "сине-желтые" уступали сопернику с разницей в два мяча, передает Укринформ. Авторами голов в ворота Евгения Иваняка стали Савио (5-я минута) и Игнат (11). Успех команде Александра Косенко в итоге принесли точные удары Тараса Королишина (20), Александра Педяша (28) и Петра Шотурмы (40), который отличился за 19 секунд до финального свистка.

Таким образом румыны досрочно завершили выступление на чемпионате Европы. Украинская сборная сыграет с португальцами в воскресенье, 4 февраля.

По две лучшие команды каждой группы сыграют в четвертьфиналах (5-6 февраля), полуфиналы назначены на 8 февраля. Матч за третье место и финал состоятся 10 февраля.

Отметим, сборная Украины в девятый раз подряд выступит в финальной стадии чемпионата Европы. С 2010 года украинцы неизменно выходили из группы, однако каждый раз завершали свой путь на стадии четвертьфинала.