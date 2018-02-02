Матч Украина - Словакия пройдет без болельщиков

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал сборную Украины одним домашним матчем без зрителей еще 27 ноября 2015 года.

Сборная получила бан за кельтский крест на баннере в Киеве на НСК «Олимпийский» на матче против Испании в квалификации к Евро-2016.

Фото: dynamo.kiev.ua

УЕФА (только товарищеские встречи и отбор на ЧМ-2018 в ФИФА). Со времени принятия решения Украина не играла матчи в(только товарищеские встречи и отбор на ЧМ-2018 в ФИФА).