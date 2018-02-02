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2018-02-02
Матч Украина - Словакия пройдет без болельщиков
Дисциплинарный комитет УЕФА наказал сборную Украины одним домашним матчем без зрителей еще 27 ноября 2015 года.
Сборная получила бан за кельтский крест на баннере в Киеве на НСК «Олимпийский» на матче против Испании в квалификации к Евро-2016.
Фото: dynamo.kiev.ua
Со времени принятия решения Украина не играла матчи в УЕФА (только товарищеские встречи и отбор на ЧМ-2018 в ФИФА).
Следующим домашним матчем нашей сборной под эгидой УЕФА станет встреча со Словакией 9 сентября, которая и пройдет при пустых трибунах.
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