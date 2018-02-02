Карпаты - Ягеллония - 1:2: Обзор матча

"Карпаты" уступили в контрольном матче на турецких сборах. Спарринг-партнером львовян была польская "Ягеллония", за которую выступает украинский хавбек Тарас Романчук.

Поединок завершился победой команды из Белостока со счетом 1:2. Единственный мяч "Карпат" забил Амбросий Чачуа.

"Карпаты" (Украина) - "Ягеллония" (Польша) 1:2

Голы: Чачуа 58 - Гути 19, Секульски 87

"Карпаты": Мысак (Ющишин 46), Стасишин (Сандохадзе 46), Нестеров (Федецкий 46), Лобай (Мирошниченко 46), Гуцуляк (Вербный 46), Клец (Худобяк 46), Карраскаль (Чачуа 46), ди Франко (Дебелко 46), Мякушко (на просмотре 46, Кортес 77), Акулинин (Ткачук 46, Бедойя 77), Швед (Лебеденко 46)

Предупреждения: Гуцуляк 41.

Удаления: Вербный 81.


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