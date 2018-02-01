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ФК Мариуполь - Работнички - 1:1: Обзор матча Вчера «Мариуполь» в товарищеской игре сыграл вничью с македонским клубом «Работнички» - 1:1. Единственный гол в составе украинской команды в концовке поединка забил Игорь Тищенко. Добавим, что утром 31 января команда Александра Бабича провела матч с польской «Ягеллонией», который также завершился вничью со счетом 1:1. «Мариуполь» – «Работнички» - 1:1 Голы: Станковски (26), Тищенко (80) «Мариуполь»: Худжамов, Кирюханцев, Яворский, Дава, Демири, Белый (Гомис 71), Дедечко, Тотовицкий (Мишнев 71), Тищенко, Чурко (Болбат 71), Борячук Гл.тренер — Александр Бабич «Работнички» (Скопье): Божиновски, Красничи, Митрев, Трачевски, Эрера, Дурански, Станковски, Крмар, Степанович, Жуниор, Велинов Гл.тренер — Горан Станковски

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