ФК Мариуполь - Работнички - 1:1: Обзор матча

Вчера «Мариуполь» в товарищеской игре сыграл вничью с македонским клубом «Работнички» - 1:1. Единственный гол в составе украинской команды в концовке поединка забил Игорь Тищенко.

Добавим, что утром 31 января команда Александра Бабича провела матч с польской «Ягеллонией», который также завершился вничью со счетом 1:1.

«Мариуполь» – «Работнички» - 1:1

Голы: Станковски (26), Тищенко (80)

«Мариуполь»: Худжамов, Кирюханцев, Яворский, Дава, Демири, Белый (Гомис 71), Дедечко, Тотовицкий (Мишнев 71), Тищенко, Чурко (Болбат 71), Борячук

Гл.тренер — Александр Бабич

«Работнички» (Скопье): Божиновски, Красничи, Митрев, Трачевски, Эрера, Дурански, Станковски, Крмар, Степанович, Жуниор, Велинов

Гл.тренер — Горан Станковски


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