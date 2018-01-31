Формула E представляет автомобили нового поколения

Чемпионат Формула E представляет новое второе поколение автомобилей, которые будут использоваться в следующем пятом сезоне - 2018/2019. У электрокаров будет намного более емкостные и мощные батареи, которые позволят им преодолеть всю дистанцию без смены машины.

Кроме того, их внешний вид будет совсем другим. Передние колеса будут покрыты в стиле автомобилей 24-часовой гонки Ле-Ман в классе LMP1, а также будет защитный ореол над кабиной по типу halo, которое стало обязательным для Формулы-1.

Задний диффузор стал огромным, а форма переднего и заднего крыла также изменена, чтобы выглядеть более агрессивной. Визуализация нового авто было показано сегодня в виде компьютерной графики, а физически его можно будет увидеть на Женевском автосалоне в марте.

По словам генерального директора и основателя серии Алехандро Агага, в следующем сезоне автомобили будут намного мощнее и быстрее. И они показывают развитие технологии батареи всего за четыре года.


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