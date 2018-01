В объединенной сборной Кореи 12 хоккеисток из КНДР

Двенадцать спортсменок из Корейской Народно-Демократической Республики вошли в расширенную заявку объединенной хоккейной команды с Республикой Корея на зимние Олимпийские игры, подтвердил официальный сайт турнира.

В объединенную команду попало 35 хоккеисток, 12 из которых являются представителями КНДР , а шесть имеют двойное гражданство. Одной из них является Йе Ын Парк, которая родилась в Республике Корея, но была воспитана в американской семье. В США она известна как Марисса Брандт, а ее сестра Ханна Брандт будет играть за сборную США на этом же турнире.

Расширенная заявка из 35 хоккеисток будет сокращена, и на Олимпиаду будут заявлены только 22. Однако в соответствии с соглашением между двумя странами и МОК, в каждой игре будут участвовать, по крайней мере, три представителя КНДР .