В объединенной сборной Кореи 12 хоккеисток из КНДР
Двенадцать спортсменок из Корейской Народно-Демократической Республики вошли в расширенную заявку объединенной хоккейной команды с Республикой Корея на зимние Олимпийские игры, подтвердил официальный сайт турнира.
В объединенную команду попало 35 хоккеисток, 12 из которых являются представителями КНДР, а шесть имеют двойное гражданство. Одной из них является Йе Ын Парк, которая родилась в Республике Корея, но была воспитана в американской семье. В США она известна как Марисса Брандт, а ее сестра Ханна Брандт будет играть за сборную США на этом же турнире.
Расширенная заявка из 35 хоккеисток будет сокращена, и на Олимпиаду будут заявлены только 22. Однако в соответствии с соглашением между двумя странами и МОК, в каждой игре будут участвовать, по крайней мере, три представителя КНДР.
South & #NorthKorea women's hockey players celebrate a birthday with no images of appreciation to Kim Il-sung or Kim Jong-il in the background. SK has already begun its infiltration of the North. The imminent collapse has been initiated. pic.twitter.com/9uAHyNfBan
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