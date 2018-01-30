Бьорндален будет в Пхенчхане, но в составе сборной Белоруссии

Норвежская легенда биатлона Уле-Эйнар Бьорндален поедет на Олимпиаду в Пхенхчан в качестве тренера сборной Белоруссии, сообщает tut.by.

"Уже можно официально говорить, что Уле-Эйнар Бьорндален отправится на Олимпиаду в качестве тренера национальной сборной Беларуси. Функционал будет определен чуть позже", — приводит издание комментарий представителя пресс-службы Белорусской федерации биатлона.

Восьмикратный олимпийский чемпион 43-летний Бьорндален не смог попасть в сборную Норвегии на Олимпийские игры, не выполнив необходимые критерии отбора. Сам спортсмен признал, что не заслужил места в составе сборной. Однако позже он объявил, что хочет в Пхенчхане поддержать свою жену - белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву. Она успешно квалифицировалась на Игры и выражала надежду, что супруг сможет поехать в Пхенчхан и поддержать ее.


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