Тони Беллью: Усик - глоток свежего воздуха для бокса

"Почетный" чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC Тони Беллью заявил, что исход состоявшегося 27 января в Риге полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии, в котором Александр Усик победил Майриса Бриедиса, справедливым.

По мнению Беллью, победа Усика по очкам, который после этого выигрыша к своему чемпионскому титулу WBO в крузервейте прибавил чемпионский пояс WBC, принадлежавший Бриедису, закономерна. "Считаю исход боя правильным. Усик победил очень хорошего боксера на его же территории. Немногие непобедимые бойцы могут это сделать. Усик и формат турнира World Boxing Super Series – это глоток свежего воздуха для бокса", – написал Беллью на своей странице в одной из социальных сетей.


Terrikon со ссылкой на klitschko-brothers.com


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