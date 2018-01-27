Айнтрахт победил Гладбах и поднялся на второе место

Франкфуртский "Айнтрахт" обыграл "Боруссию" (Мёнхенгладбах) со счетом 2:0 в первом матче 20-го тура немецкой Бундеслиги и поднялся на второе место в турнирной таблице.

"Орлы" забили по мячу в конце каждого из таймов. Кевин-Принс Боатенг открыл счет после передачи Тимоти Чандлера, а в компенсированное ко второму тайму время сербский нападающий Лука Йович оформил окончательный результат после подачи Аймена Баркока. На 78-й минуте гости имели отличный шанс сравнять счет, однако Тоган Азар не реализовал пенальти.

После девятой победы в сезоне "Айнтрахт", по крайней мере, до окончания матчей конкурентов занял второе место в Бундеслиги. "Жеребята" потерпели седьмое поражение в сезоне и, имея всего на два очка меньше, занимают шестую строчку.

2017-18, Чемпионат Германии

Игровой день : 2018-01-26

"Айнтрахт" - "Боруссия М" 2:0 (1:0)

Голы: Боатенг К.-П., 43 (1:0); Йович Л., 92 (2:0)


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