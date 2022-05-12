Баскетбольная сборная Украины определилась с местом проведения домашних матчей отбора на ЧМ-2023

Мужская сборная Украины по баскетболу проведет домашние матчи отбора на чемпионат мира-2023 в столице Латвии Риге, сообщает ФБУ.

1 июля украинцы проведут матч с Грузией на "Арене-Рига". 7 июля сборная Украины встретится с Испанией . Этот поединок должен был пройти 27 февраля в Киеве , но его перенесли из-за полномасштабного нападения РоSSии.

Также Украина проведет матч на выезде против Северной Македонии 4 июля.

Напомним, что на первом этапе отбора сборная Украины провела три матча из шести. В активе украинцев победа над македонцами при двух поражениях от грузинов и испанцев. В следующий раунд выйдут команды, которые займут первые три места в группе.