Сборная Украины обыграла гладбахскую "Боруссию" в товарищеском матче

Украинцы провели первый матч в 2022-м году.

Сборная Украины обыграла гладбахскую
Мудрик дебютировал за сборную Украины и забил гол
© УАФ

Сборная Украины провела первый матч после начала войны и одержала победу над "Боруссией" Менхенгладбах в Германии со счетом 2:1.

Самым заметным на поле был дебютант украинской сборной Михаил Мудрик - футболист "Шахтера" постоянно обострял ситуацию и открыл счет уже на девятой минуте. Полузащитник отозвался на заброс партнера и сумел опередить защитника с вратарем, после чего отправил мяч в пустые ворота.

Довольно быстро "Боруссия" сравняла счет. Конопля ошибся, а Носс подхватил мяч и расстрелял ворота Бущана. В конце первого тайма Мудрик вывел Шапаренко один на один, но украинец не сумел переиграть вратаря.

Во втором тайме сборная Украины владела инициативой и все-таки сумела забить победный мяч на 82-й минуте. Пихаленок обыгрался с партнерами перед штрафной соперника и нанес удар - вратарь даже не успел среагировать. Это дебютный забитый мяч для полузащитника.

"Боруссия" М - Украина - 1:2

Голы: Носс, 14 - Мудрик, 9, Пихаленок, 82

Украина: Бущан (Ризнык, 46), Конопля (Попов, 46), Забарный, Матвиенко (Бондарь, 46), Караваев, Сидорчук, Степаненко (Пихаленок, 74), Мудрик (Булеца, 69), Буяльский, Шапаренко (Сирота, 7) ), Беседин (Гармаш, 70)

Стоит отметить, что все собранные на матче деньги будут направлены на помощь Украине в войне с Россией.

Сборная Украины проводит подготовку к поединку с Шотландией в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Игра запланирована на 1 июня. Победитель матча 5 июня в Кардиффе сыграет с Уэльсом.


Данил Слесь, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Спасибо деду за победу": Ломаченко поздравил с 9 мая и почтил память родственника"Спасибо деду за победу": Ломаченко поздравил с 9 мая и почтил память родственника
"Без нелюдей, которые кричат "Слава Бандере": украинский гимнаст обрадовался оккупации Херсона"Без нелюдей, которые кричат "Слава Бандере": украинский гимнаст обрадовался оккупации Херсона
"Больной ублюдок": украинский теннисист Долгополов отреагировал на возложение цветов Путиным Киеву и Одессе"Больной ублюдок": украинский теннисист Долгополов отреагировал на возложение цветов Путиным Киеву и Одессе
Эра Абрамовича завершена: "Челси" официально объявил о продаже клубаЭра Абрамовича завершена: "Челси" официально объявил о продаже клуба
Сборная Украины по футболу представила новую форму для товарищеских матчейСборная Украины по футболу представила новую форму для товарищеских матчей
Блок рекламы


Похожие новости
УАФ подтвердила товарищеский матч сборной Украины с итальянским клубомУАФ подтвердила товарищеский матч сборной Украины с итальянским клубом
Украина определилась со вторым спарринг-партнером перед матчем с ШотландиейУкраина определилась со вторым спарринг-партнером перед матчем с Шотландией
Сборная Украины по футболу представила новую форму для товарищеских матчейСборная Украины по футболу представила новую форму для товарищеских матчей
Ассист Зинченко помог "Манчестер Сити" одержать разгромную победу в матче АПЛАссист Зинченко помог "Манчестер Сити" одержать разгромную победу в матче АПЛ
Украинец Малиновский отличился результативным пасом в матче чемпионата ИталииУкраинец Малиновский отличился результативным пасом в матче чемпионата Италии
Сезон футбольных Первой и Второй лиг Украины официально признан недоиграннымСезон футбольных Первой и Второй лиг Украины официально признан недоигранным
Мужская сборная Украины по керлингу выиграла первую в истории медаль чемпионата Европы и повысилась в классеМужская сборная Украины по керлингу выиграла первую в истории медаль чемпионата Европы и повысилась в классе
Паралимпийская сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мираПаралимпийская сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Сборная Украины по футболу провела открытую тренировку в СловенииСборная Украины по футболу провела открытую тренировку в Словении
Шевченко закупил для Украины медикаменты на крупную суммуШевченко закупил для Украины медикаменты на крупную сумму
Последние новости
Подгружаем последние новости