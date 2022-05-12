Сборная Украины обыграла гладбахскую "Боруссию" в товарищеском матче

Сборная Украины провела первый матч после начала войны и одержала победу над "Боруссией" Менхенгладбах в Германии со счетом 2:1.

Самым заметным на поле был дебютант украинской сборной Михаил Мудрик - футболист "Шахтера" постоянно обострял ситуацию и открыл счет уже на девятой минуте. Полузащитник отозвался на заброс партнера и сумел опередить защитника с вратарем, после чего отправил мяч в пустые ворота.

Довольно быстро "Боруссия" сравняла счет. Конопля ошибся, а Носс подхватил мяч и расстрелял ворота Бущана. В конце первого тайма Мудрик вывел Шапаренко один на один, но украинец не сумел переиграть вратаря.

Во втором тайме сборная Украины владела инициативой и все-таки сумела забить победный мяч на 82-й минуте. Пихаленок обыгрался с партнерами перед штрафной соперника и нанес удар - вратарь даже не успел среагировать. Это дебютный забитый мяч для полузащитника.

"Боруссия" М - Украина - 1:2

Голы: Носс, 14 - Мудрик, 9, Пихаленок, 82

Украина: Бущан (Ризнык, 46), Конопля (Попов, 46), Забарный, Матвиенко (Бондарь, 46), Караваев, Сидорчук, Степаненко (Пихаленок, 74), Мудрик (Булеца, 69), Буяльский, Шапаренко (Сирота, 7) ), Беседин (Гармаш, 70)

Стоит отметить, что все собранные на матче деньги будут направлены на помощь Украине в войне с Россией .

Сборная Украины проводит подготовку к поединку с Шотландией в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Игра запланирована на 1 июня. Победитель матча 5 июня в Кардиффе сыграет с Уэльсом.