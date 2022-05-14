Букмекеры сделали прогноз на финал Лиги Европы "Айнтрахт" – "Рейнджерс"

В среду 18 мая, в испанском городе Севилья на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" встретятся немецкий "Айнтрахт" и шотландский "Рейнджерс" в рамках финального матча Лиги Европы.

ZN.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Айнтрахт" – "Рейнджерс".

По мнению букмекеров, небольшим фаворитом финального противостояния является клуб из Франкфурта. Победа "Айнтрахта" оценивается коэффициентом 2.29, победа "Рейнджерс" – 3.05, а ничья – 3.40.

Отметим, что "Айнтрахт" и "Рейнджерс" ни разу в своей истории не встречались друг с другом. Это две самые результативные команды в текущем розыгрыше Лиги Европы, на счету которых 20 и 22 гола соответственно.

В плей-офф турнира немцы прошли "Бетис", "Барселону" и "Вест Хэм", а "Рейнджерс" справился с дортмундской "Боруссией", "Црвеной Звездой", "Брагой" и "Лейпцигом".