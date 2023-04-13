Відомий британський боксер зробив прогноз на бій Усик – Дюбуа

Джо Джойc упевнений у перемозі українця.

Власник поясу тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі Джо Джойс зробив прогноз на бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та британським претендентом Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО), інформує ZN.ua.

Відомий британський боксер зробив прогноз на бій Усик – Дюбуа
Джойс перемагав Дюбуа у 2020-му році
© Boxingscene

"Олександр Усик танцюватиме навколо свого суперника, постійно рухатиметься по рингу. Дюбуа навіть не зможе його вдарити. Я не вірю, що він зможе досягти успіху проти українця", - цитує Джойса boxingnews24.com.

Варто зазначити, що Джойс боксував із Дюбуа у 2020-му році і здобув дострокову перемогу у десятому раунді.

Нагадаємо, раніше переговори Усика з чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі провалилися. Наразі українець має захищати свої титули проти обов'язкових претендентів.

Минулим поєдинком Усика у серпні 2022-го року був реванш проти Ентоні Джошуа, в якому українець переміг роздільним рішенням суддів. Дюбуа свій минулий бій провів у грудні проти Кевіна Лерени з ПАР та здобув перемогу технічним нокаутом у третьому раунді.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Циганков допоміг "Жироні" відібрати очки у "Барселони"Циганков допоміг "Жироні" відібрати очки у "Барселони"
Український баскетболіст Михайлюк продовжив серію результативних матчів у НБАУкраїнський баскетболіст Михайлюк продовжив серію результативних матчів у НБА
"Прометей" пробився до чвертьфіналу баскетбольного Єврокубку"Прометей" пробився до чвертьфіналу баскетбольного Єврокубку
"Не підтримувати війну": на Вімблдоні опублікували офіційні умови для допуску росіян"Не підтримувати війну": на Вімблдоні опублікували офіційні умови для допуску росіян
"Поки можу – працюватиму": головний тренер "Динамо" Луческу розповів про свою хворобу"Поки можу – працюватиму": головний тренер "Динамо" Луческу розповів про свою хворобу
Блок рекламы


Похожие новости
Усик зберіг звання найкращого боксера світуУсик зберіг звання найкращого боксера світу
Усик назвав орієнтовну дату бою з ДюбуаУсик назвав орієнтовну дату бою з Дюбуа
Всесвітня боксерська асоціація санкціонувала бій Усика проти ДюбуаВсесвітня боксерська асоціація санкціонувала бій Усика проти Дюбуа
Збірну України може очолити відомий хорватський тренер – ЗМІЗбірну України може очолити відомий хорватський тренер – ЗМІ
Джошуа здобув перемогу у першому бою після двох поразок від УсикаДжошуа здобув перемогу у першому бою після двох поразок від Усика
"Твоє правління закінчилося": претендент на титул Усика кинув виклик українцю"Твоє правління закінчилося": претендент на титул Усика кинув виклик українцю
Переговори провалилися: бій Усика та Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу не відбудетьсяПереговори провалилися: бій Усика та Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу не відбудеться
Усик – Ф'юрі: WBA встановила дедлайн для підписання контракту на бійУсик – Ф'юрі: WBA встановила дедлайн для підписання контракту на бій
Російський боксер з канадським паспортом розкритикував Усик за заяви на адресу РФРосійський боксер з канадським паспортом розкритикував Усик за заяви на адресу РФ
"Тяжко ЗСУ, а не вам": відомий український тренер розкритикував поведінку "Шахтаря" у Кривому Розі"Тяжко ЗСУ, а не вам": відомий український тренер розкритикував поведінку "Шахтаря" у Кривому Розі
Последние новости
Подгружаем последние новости