Відомий британський боксер зробив прогноз на бій Усик – Дюбуа

Джо Джойc упевнений у перемозі українця.

Власник поясу тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі Джо Джойс зробив прогноз на бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та британським претендентом Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО), інформує ZN.ua .

Джойс перемагав Дюбуа у 2020-му році © Boxingscene

"Олександр Усик танцюватиме навколо свого суперника, постійно рухатиметься по рингу. Дюбуа навіть не зможе його вдарити. Я не вірю, що він зможе досягти успіху проти українця", - цитує Джойса boxingnews24.com .

Варто зазначити, що Джойс боксував із Дюбуа у 2020-му році і здобув дострокову перемогу у десятому раунді.

Нагадаємо, раніше переговори Усика з чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі провалилися. Наразі українець має захищати свої титули проти обов'язкових претендентів.

Минулим поєдинком Усика у серпні 2022-го року був реванш проти Ентоні Джошуа, в якому українець переміг роздільним рішенням суддів. Дюбуа свій минулий бій провів у грудні проти Кевіна Лерени з ПАР та здобув перемогу технічним нокаутом у третьому раунді.