Букмекери зробили прогноз на матч Ліги чемпіонів "Реал" - "Шахтар"

Аналітики не вірять у шанси українського клубу.

Букмекери зробили прогноз на матч Ліги чемпіонів
"Шахтар" останнім часом грав без половини основних футболістів
© ФК Шахтер

У середу, 21 жовтня, в Мадриді на стадіоні імені Альфредо Ді Стефано в рамках 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зустрінуться "Реал" і донецький "Шахтар".

Букмекери вважають явним фаворитом майбутнього поєдинку команду Зінедіна Зідана. На перемогу іспанського клубу пропонується коефіцієнт 1,31. На успіх "Шахтаря" можна поставити з коефіцієнтом 9,10. Нічия оцінюється коефіцієнтом 6,10.

ZN.UA проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" - "Шахтар".

Нагадаємо, деякі футболісти "Шахтаря" зможуть повернутися на поле в Іспанії після того, як перехворіли на коронавірус.


Данило Слесь, ZN.ua





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