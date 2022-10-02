Букмекери зробили прогноз на матч Ліги чемпіонів "Реал" - "Шахтар"

У середу, 21 жовтня, в Мадриді на стадіоні імені Альфредо Ді Стефано в рамках 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зустрінуться "Реал" і донецький "Шахтар".

Букмекери вважають явним фаворитом майбутнього поєдинку команду Зінедіна Зідана. На перемогу іспанського клубу пропонується коефіцієнт 1,31. На успіх "Шахтаря" можна поставити з коефіцієнтом 9,10. Нічия оцінюється коефіцієнтом 6,10.

ZN.UA проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" - "Шахтар".

Нагадаємо, деякі футболісти "Шахтаря" зможуть повернутися на поле в Іспанії після того, як перехворіли на коронавірус.