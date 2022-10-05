"Дніпро-1" – "Вадуц": прогноз букмекерів, де і коли дивитись матч Ліги конференцій

У четвер, 6 жовтня, відбудеться поєдинок третього туру групового раунду Ліги конференцій, у якому "Дніпро-1" зіграє проти "Вадуца" з Ліхтенштейну.

Поєдинок у словацькому Кошиці розпочнеться о 19:45 за київським часом. У прямому ефірі матч в Україні можна буде переглянути підпискою на медіасервісі MEGOGO, а також на платформі Volia TV.

Фаворитом зустрічі у букмекерів є дніпровський клуб. На перемогу підопічних Олександра Кучера можна поставити із коефіцієнтом 1,72. Нічия – 3,95. Перемога команди з Ліхтенштейну – 5,10.

Після двох стартових турів "Дніпро-1" посідає другий рядок свого квартету, набравши 3 бали. АЗ очолює групу із 6 очками. "Аполлон" та "Вадуц" набрали по одному пункту.

Нагадаємо, Дніпро-1" програв у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи кіпрському клубу АЕК і вилетів до Ліги конференцій.

Ліга конференцій проводиться лише другий сезон, а у дебютному розіграші турніру УЄФА перемогу здобула італійська "Рома".